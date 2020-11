Elon Musk : complètement dingue, il veut concurrencer les fournisseurs d’accès à internet français en 2021 avec Starlink !

C’est un gros coup de tonnerre auquel on va pouvoir assister dans le domaine des télécoms avec une nouvelle annonce d’Elon Musk, le fondateur de Tesla, qui veut entrer en concurrence avec les opérateurs européens !

Elon Musk fait une annonce sur Twitter concernant l’avenir de SpaceX pour 2021

C’est encore une fois sur le réseau social Twitter qu’Elon Musk a choisi de s’exprimer pour faire une très grosse annonce à sa communauté. En effet, l’homme d’affaires est particulièrement suivi par toutes celles et ceux qui s’intéressent de près ou de loin à l’univers high-tech. Elon Musk le sait et il en profite : il n’hésite jamais à créer la polémique quitte à se créer des problèmes avec ses détracteurs.

A côté de cela, le fondateur de SpaceX est très controversé par la communauté et en profite parfois pour prendre la température sur les différents projets qu’il souhaite mener. Le dernier en date concerne un projet StarLink qui a déjà été lancé plus tôt aux Etats-Unis… Il a en effet annoncé vouloir tester ce nouveau projet en Europe et notamment en France. Mais pour que cela se fasse, Elon Musk va devoir négocier avec chaque pays européen pour avoir le droit d’opérer dans chaque pays. Selon Elon Musk, StarLink devrait obtenir toutes les autorisations européennes d’ici les mois de février et de mars.

Starlink router is looking pretty sweet and minimalistic imo 😍 pic.twitter.com/9UwkdRqwEI — Pranay Pathole (@PPathole) October 31, 2020

Du côté des opérateurs européens actuels, on imagine que la nouvelle risque d’être plutôt mal accueillie et les réunions de crise ont peut être déjà eu lieu chez les plus inquiets ! Quand à savoir si le nouveau service d’Elon Musk sera un succès, nous n’aurions pas la réponse avant plusieurs mois ou même plusieurs années.

Découvrez StarLink, ce projet complètement fou qui est la nouvelle obsession d’Elon Musk ?

En quoi consiste le projet StarLink ? Et bien déjà mis en place aux Etats-Unis, ce projet permet aux américains de bénéficier d’un accès internet par satellite. Une toute première version de ce réseau hors-normes devrait être très rapidement accessible à quelques américains triés sur le volet qui adhèrent d’ores et déjà au concept et qui sont déterminés à le tester. Ils pourront notamment signaler des problèmes de connexion si c’est le cas, ou bien d’autres dysfonctionnements qui pourrait intervenir.

Elon Musk to give away free SpaceX Starlink internet access to rural TX families https://t.co/cwkVKL66GT pic.twitter.com/AlhLceAD7b — Adrian Li (@AdrianL16882023) October 29, 2020

Lancée toutefois le 26 octobre 2020 à la fois au nord des Etats-Unis mais également au Canada dans le sud du pays, StarLink a une excellente couverture satellitaires, et certains ont d’ores et déjà noté un débit absolument incroyable : on parle en effet de 160 Mbps par seconde ! Avec 900 satellites en orbite actuellement, StarLink en prévoit 12 000 nouveaux d’ici l’année 2027, et le chiffre de 42 000 satellites pourrait même être atteint par la suite.

Most Starlink beta testers got their kits in the mail this weekend. Photos from a user showing the isosceles-esque router, and a black and white brick that provides power to the terminal and router. @elonmusk says "several thousand more" beta invites going out this week. pic.twitter.com/2Oy9DpcmX4 — Joey Roulette (@joroulette) November 2, 2020

En revanche, concernant la tarification, cela ne sera malheureusement pas accessibles à tous. En effet, Elon Musk prévoit un abonnement mensuel de 99$ ! En faisant un bref comparatif avec les tarifs français, on constate qu’il y a une énorme différence avec les tarifs actuels de Free, Orange, Bouygues Telecom, ou encore SFR. Il faut d’autant plus ajouter 499$ pour acheter un kit pour se connecter aux satellites StarLink. Ce dernier comprend un trépied, un terminal de connexion ainsi qu’un routeur wifi. Avec de tels tarifs, Elon Musk ne peut clairement pas se permettre de concurrencer directement avec les opérateurs français actuels, à moins que les tarifs qu’il souhaite pratiquer sur le territoire français soient très différents.