Zara customise votre sac selon vos préférences, vous aurez vos propres initiales sur ce contenant

Aujourd’hui, les femmes cherchent à se démarquer avec des produits novateurs, insolites et surtout différents de ceux portés par d’autres. La customisation connaît alors un franc succès notamment avec les vêtements, mais Zara a décidé d’innover. En effet, l’enseigne vous propose de personnaliser votre sac avec vos initiales, vous aurez ainsi l’occasion de vous mettre dans la peau de Victoria Beckham par exemple qui possède des accessoires à son nom.

Si de nombreuses enseignes passionnent les femmes, il est important de noter que plusieurs commerces comme Zara sont aussi très intéressants.

Le sac personnalisé de Zara est 👌🏾 — Taneicha 👸🏾 (@NaomieAdze) October 3, 2020

Un prix dérisoire pour un tel sac à main

Généralement, lorsque vous souhaitez personnaliser un produit dans une enseigne, vous devez impérativement prévoir une somme considérable. Ce n’est pas le cas chez Zara puisque le produit est facturé moins de 20 euros. La matière est douce, vous aurez également de la place pour réussir à ranger toutes vos affaires.

Si vous appréciez les grands sacs à main, Zara pourra clairement vous satisfaire avec ce produit .

. Il y aura de la place pour le téléphone, le portefeuille, les clés, mais aussi la trousse avec votre maquillage et même un bonnet pour l’hiver.

Le sac respecte parfaitement tous les codes de la mode du moment et le fait d’apposer vos initiales reste très efficace.

Zara , ils ont fait ses sac personnalisable 🥺🥺🥺 — chhhzeer (@chhhzeer) October 6, 2020

Il y a tout de même une petite mauvaise nouvelle, car le sac doit être précommandé. Il faudra alors faire preuve de patience pour l’obtenir et vous promener avec votre nouveau sac. Vous serez invité à choisir l’un des deux coloris à savoir gris cendré et écru. Au niveau des initiales, elles seront visibles sur le haut du sac et elles seront noires. Que ce soit pour votre propre plaisir ou un cadeau, ce choix est idéal.

Comment customiser votre Tote Bag ?

C’est très simple puisque le site propose une zone dédiée à la customisation de votre sac. Il est baptisé Felt Tote Bag et il est affiché à 19.95 euros précisément. Il faut bien sûr sélectionner la taille puis ajouter vos initiales avant de l’envoyer dans votre panier. S’il est impossible de le personnaliser en ligne via le site officiel de Zara, il suffit d’inscrire votre email. Vous recevrez alors un courriel dans les plus brefs délais lorsque la personnalisation sera de nouveau au rendez-vous. Pour les fêtes de fin d’année, les cadeaux de ce genre sont toujours très appréciés.

Le sac est grand, décliné avec des couleurs qui sont dans la tendance. De plus, comme c’est le cas pour de nombreux produits de l’enseigne, vous ne devez pas dépenser une fortune. Moins de 20 euros seront amplement suffisants et vous aurez le meilleur produit du moment.