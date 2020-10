Les signes astrologiques les plus doux : en faites-vous partie ?

L’astrologie séduit de plus en plus de personnes, persuadées que les secrets de leur âme se trouvent dans les astres. Votre comportement est-il donné à la naissance, en fonction du jour, de l’heure et du mois où vous êtes arrivé sur Terre ? Les configurations célestes jouent-elles un rôle sur notre construction, notre psyché et notre comportement ? Il s’agit évidemment d’une science non exacte qui a beaucoup de détracteurs, persuadés qu’un individu ne peut être résumé à des symboles. Pour autant, cette croyance s’impose peu à peu et va au-delà du simple horoscope que vous pouvez lire chaque matin sur internet ou sur un journal quotidien – et tout le monde le fait, finalement, sans forcément y croire.

Les caractères des signes astrologiques

Si vous vous y connaissez en astrologie ou que vous avez déjà discuté avec une personne dont c’est la passion, vous savez sans doute qu’on attribue à chaque signe des comportements. On distingue des signes dominants de personnalité, des traits de caractère marquants ou au contraire effacés qui trouveraient une origine en votre signe astrologique. De ce fait, chaque signe est différent et possède ses propres caractéristiques. On dit du bélier qu’il est courageux, tandis qu’on considère le taureau comme quelqu’un de réfléchis, qui n’est pas impulsif contrairement à ce qu’on pourrait penser du fait de l’animal qui le représente. Et aujourd’hui, nous allons vous parler des signes qui sont considérés comme ceux qui sont les plus doux, les plus compréhensifs. On ne vous conseille pas de fuir les personnes qui ne sont pas de ces signes-là, mais si vous en rencontrez un jour, elles pourraient devenir de beaux alliés de vie.

La balance : signe d’équilibre et de paix

Le nom du signe n’est pas choisi au hasard. Rien ne représente au mieux l’équilibre qu’une balance, symbole choisi également pour représenter la justice. Ce signe est un signe d’élégance et de grâce, et les natifs ont une grande sociabilité. Par conséquent, ils fuient la solitude qu’ils détestent. S’ils sont mondains et aiment être à la mode, le balance est connu pour sa grande gentillesse et son altruisme. Mieux encore, le natif fait tout ce qu’il peut pour assainir les situations conflictuelles et s’impose comme un vrai pacifiste. Ne le pensez pas manipulable et influençable pour autant car c’est au contraire un grand comédien qui pourra vous manipuler. Si vous tombez amoureux d’un balance, sachez qu’il est romantique et qu’il recherchera dans son couple l’harmonie et la paix.

La Vierge : l’esprit logique

La vierge est un signe d’astrologie qui représente l’ordre, la logique, le perfectionnisme. Et cela peut en agacer plus d’un car la vierge fera (ou pensera faire en tout cas) toujours mieux que tout le monde. Mais c’est aussi une personne qui est connue pour sa grande serviabilité, ce qui la rend indispensable. Dotée d’un redoutable esprit pratique, elle peut régler tous les problèmes. Sa modestie peut cependant lui jouer beaucoup de tour car la vierge est une personne qui peut vite s’effacer, car rongée par sa timidité. Attention à sa nature anxieuse également, qu’elle peut dissimuler en portant un masque de froideur. Mais à vos côtés, la vierge vous apportera beaucoup.

Le cancer : le signe de l’imaginaire

Le cancer est un signe très sensible, et nostalgique, notamment vis-à-vis de son enfance. Rêveur, il est également inquiet et fragile et a un vrai besoin de sécurité et de douceur. Ses craintes de se faire abandonner jouent sur son comportement, lui qui fait tout pour se faire aimer et se rendre indispensable auprès des siens. En amour, le cancer peut vite devenir dépendant affectif et est à la recherche d’un partenaire qui saura le protéger et créer avec lui un climat doux. Le cancer a tendance à fuir les conflits qui nuisent à son imagination et à sa créativité. Il sera donc un partenaire de vie bon et loyal, si vous lui rendez bien.

Ces trois signes pourront vous apportez beaucoup au quotidien, vous qui cherchez des personnes positives, calmes et apaisantes. Que vous y croyez ou non, vous pouvez toujours jouer avec vos amis pour voir si leur tempérament correspond à leur signe.