Comète Neowise : levez les yeux et regardez-la, elle est visible à l’oeil nu ! Voici de sublimes vidéos

Que ce soit les comètes, les étoiles filantes, les planètes, la vie ailleurs ou encore la Lune, Mars, voire les astéroïdes, certains sont passionnés par cet univers. Si dans la plupart des cas, vous devez impérativement avoir des lunettes pour regarder le spectacle, ce n’est pas le cas avec la comète Neowise. Cette dernière traverse le ciel et vous avez l’occasion de la découvrir à l’oeil nu. Il faut que toutes les conditions soient bien sûr réunies, mais inutile de perdre du temps avec des lunettes de protection ou des télescopes. Même ceux qui ne sont pas équipés auront l’occasion de la découvrir.

Une comète assez proche de la Terre

Généralement, les astéroïdes sont beaucoup trop loin et heureusement, car ils engendreraient une vraie catastrophe. Il faut donc des instruments dignes des professionnels pour réussir à les découvrir. Avec la comète Neowise, vous avez seulement à lever les yeux vers le ciel, vous serez rapidement comblé. Elle a été découverte à 525 km de la Terre, cela est assez intéressant et surtout proche, c’est aussi pour cette raison qu’il est possible de la découvrir. Elle a été identifiée le 27 mars dernier et elle est visible au cours du mois de juillet.

Comet NEOWISE and the city of Toronto, Ontario, Canada 🍁! I was up really early for this shot. It's not often that we get the opportunity to see or photograph a comet of this brightness and with a tail. I hope you like it!🤩 https://t.co/BFyxFFw2DE pic.twitter.com/sGZBiEVryM — Kerry LH💫 (@weatherandsky) July 5, 2020

Vous pouvez découvrir la comète Neowise ainsi que sa traîne .

. Ne soyez donc pas surpris si vous voyez quelque chose dans le ciel notamment à l’aube.

Vous devez tout de même être vigilant pour la regarder dans les meilleures conditions, il est toujours préférable de limiter le plus possible les risques.

Vous pouvez utiliser des jumelles pour identifier son passage, mais à l’oeil nu, vous pourrez ensuite la découvrir.

Ne la cherchez pas immédiatement avec seulement vos yeux, car les scientifiques estiment que ce sera beaucoup plus difficile. La meilleure situation consiste à identifier la comète Neowise avec les jumelles, à garder bien en face la trajectoire et à les abaisser, vous devriez alors la voir uniquement avec vos yeux.

Comet NEOWISE from ISS, July 5th pic.twitter.com/pAbGdtchAc — Seán Doran (@_TheSeaning) July 7, 2020

Quand regarder le ciel ?

Tout le mois de juillet semble propice pour la regarder, mais il y a des périodes un peu plus sympathiques afin de ne pas la manquer. Si le 3 juillet est largement cité par les experts, vous pourriez avoir une séance de rattrapage à savoir dès le 15 juillet et même jusqu’au 16 juillet. Apparemment, vous pourriez aussi la découvrir très rapidement samedi prochain, mais il faudra avoir un oeil très vif pour la repérer. Seuls les professionnels ont généralement un peu plus de facilité, car vous le savez sans doute, le ciel est grand. Il y a aussi les nuages, les rayons du soleil et les étoiles qui peuvent fausser l’observation. Par contre, si vous souhaitez suivre son tracé, vous devrez impérativement opter pour des jumelles.

I have a strong dislike of early mornings—but so worth it today because wow is that comet beautiful! C/2020 F3 (NEOWISE) I was at Sunset Crater by 4AM. It was an easy naked-eye object, but really rewarding through binoculars. Last pic is closest to naked eye scale.#neowise pic.twitter.com/1I0Cx2fZQJ — Jeremy Perez (@jperez1690) July 5, 2020

Vous aurez enfin une dernière solution pour la contempler, mais il ne faudra absolument pas manquer ce rendez-vous. Il est fixé entre le 22 et le 23 juillet, elle sera un peu plus éloignée de la Terre, mais la netteté devrait tout de même vous permettre de la contempler. Si vous avez des experts dans vos proches ou votre famille, ils pourront sans doute vous aider à la regarder sans vous tromper. Il y a aussi des centres susceptibles de vous accompagner pour ce spectacle.