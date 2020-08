Vacances d’été : un nouveau confinement approche, voici les destinations à privilégier !

Lorsque vous décidez de partir en Corse pour les vacances d’été, vous pensez sans doute à réserver votre vol ou une place sur le bateau. Il y a toutefois un élément particulièrement important afin de vous déplacer dans les meilleures conditions : la voiture. Si certains ne sont pas prévoyants, ils trouvent toujours une solution lorsqu’ils sont sur place, mais ce ne sera pas le cas pour 2020. En effet, la location devient très difficile pour l’île de Beauté, car les touristes ont du mal à trouver même une petite berline.

Les demandes sont de plus en plus nombreuses sur Twitter. Vous devez forcément adopter une voiture pour un déplacement en Corse, cela permet de voyager efficacement sur l’île. Toutefois, les réservations sont pour l’instant impossibles, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des experts pour savoir si les stocks sont à nouveau au rendez-vous. Sinon, vous serez contraint d’adopter une autre solution.

Les vacanciers face à une pénurie de voitures à la location

Si vous avez l’intention de vous rendre en Corse pour les vacances d’été, il serait peut-être judicieux de prendre sur le bateau votre propre voiture si cela est possible. Certes, il y aura un surcoût, mais sur l’île de Beauté, il sera impossible de trouver un loueur puisque la situation est problématique.

Comme le mentionne BFMTV, la location est très difficile, vous ne pourrez pas dénicher une berline sauf en cas d’un coup de chance .

. Si une réservation est annulée, il y a de grandes chances pour que la voiture soit de nouveau mise sur le marché, mais elle sera rapidement prise d’assaut.

Certaines destinations comme la Dordogne ou l’Ardèche sont face à une hausse considérable des locations avec près de 220 % en plus.

La Corse ne semblait pas prête à recevoir autant de vacanciers pour cette saison juillet/août, elle n’a donc pas pu anticiper la demande. De plus, après la crise sanitaire, certains s’attendaient à un calme assez long, mais la réalité a clairement été différente si vous prenez en compte les propos de ce loueur. Il a été questionné par le journal français et vous pouvez apprendre que la situation est vraiment problématique pour les vacanciers qui se demandent comment se déplacer en Corse sans une berline.

Avis à tous ceux qui viennent en Corse maintenant, les sociétés de location de voiture ont fait du surbooking. Vous risquez de vous retrouver sans véhicule à l aéroport ! #locationvoiture #corse #arnaque — Brocciuland (@nicorsenicon) July 4, 2020

Les franchisés ne peuvent plus honorer des réservations

Imaginons que vous venez de réserver une voiture via un loueur pour vos vacances d’été en Corse. Ne vous réjouissez pas trop vite tant que vous n’avez pas obtenu une vraie confirmation de la part de cet expert. En effet, au vu de la demande qui est parfois enregistrée en simultanée, il y a de mauvaises surprises. Hertz qui a été interviewé à ce sujet par le journal révèle que les réservations ne peuvent plus être honorées. Les livraisons des voitures pour la Corse n’ont pas pu être honorées à cause du coronavirus. En effet, lorsque la France métropolitaine et l’île de Beauté ont été plongées dans le confinement, le temps s’est arrêté au même titre que l’économie et le travail.

#help Cherche location voiture en #Corse, depuis #Ajaccio. Il n'y a plus aucune dispo pour août, tout s'est bizarrement épuisé en 1 jour 🤔#voyage #locationvoiture — Salmon Voyages (@Salmon_Voyages) July 4, 2020

De ce fait, les franchisés attendent près de 300 voitures, mais ce sont déjà 5000 voitures qui ont été réservées pour les vacances d’été par les touristes. Cela montre que les congés se passeront massivement sur cette petite île très sympathique qui vous promet de renouer avec la nature. Ce sera aussi l’occasion de savourer pleinement des paysages incroyables afin de vous ressourcer. Par contre, il faudra opter pour un autre moyen de locomotion si vous ne trouvez pas rapidement une voiture à louer pour la Corse. Si la demande est très forte, il faudra malheureusement jongler avec des hausses au niveau des prix comme ce fut le cas pour les réservations d’hébergements.