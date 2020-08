Vacances d’été : Attention au danger dans les Pyrénées ! Beaucoup d’accident de randonnée !

View this post on Instagram

VOS PLUS BEAUX MOMENTS 💖 Le majestueux Cirque de Gavarnie ⛰ "Depuis le temps que nous en parlions, nous avons décidé d’aller à sa rencontre. 👋🏻 Nous nous sommes documentés et nous avons lu qu’il y avait une balade familiale 👨‍👩‍👦‍👦 sans difficulté ou des randonnées plus escarpées pour l’atteindre. Pour avoir une meilleur vue 👀 sur le cirque, nous avons décidé de prendre de la hauteur sur le plateau de Bellevue, qui au passage porte très bien son nom car c’est un superbe panorama pour contempler le magnifique Cirque de Gavarnie et ses cascades. La randonnée ne comporte pas de difficulté particulière et permet de bien profiter du paysage ⛰ d'être un peu à l’écart du flux des randonneurs et de pouvoir approcher des animaux sauvages 🐾 et d’élevage 🐑 assez près avec de la patience. Certainement la plus belle randonnée des Pyrénées. ❤️" . 📸 : @lorea64 . . . #pyreneestrip #destinationpyrenees #hautespyrenees #tourismeoccitanie #valleesdegavarnie #gavarnie #cirquedegavarnie #randonnée #hiking #unescoworldheritage #pirineos