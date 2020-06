Vacances d’été : nos enfants pourront partir malgré le coronavirus avec les vacances apprenantes

View this post on Instagram

Connais-tu les bienfaits de la lavande 💜 ? . . Sur le linge elle rappelle les doux parfums de la Provence (et elle éloigne les mites !)… Mais au delà de son odeur agréable , la lavande possède des vertus bienveillantes : pour se relaxer, mieux dormir, s’apaiser, lutter contre le stress et l'anxiété … Et puis avec l'été qui arrive, elle permet aussi d'apaiser les piqûres de moustiques et les coups de soleil ! Chez Happy Trek, on adore (on en toujours un petit flacon dans le sac à main, de rando et de voyage !) . Envie de voir les magnifiques champs de lavande ? Il te faudra descendre vers le sud : ils seront en fleur du mi juin à mi juillet du Verdon jusqu'au Vercors. Notamment sur le plateau de Valensole (Verdon) ou celui de Sault (Vaucluse) mais aussi vers Saint-Remy de Provence (dans les Alpilles) ou dans le Diois (Vercors). Entre 500 et 1 200 mètres d’altitude, il y a de quoi faire de jolies escapades, accompagnées de randonnées et découvertes du patrimoine local ! . Attention aux pieds ! Très populaires auprès des amateurs de photo : la lavande est fragile, elle ne tolère pas d'être piétinée et puis rappelons qu'elle est aussi le terrain de nos amies les abeilles, de précieuse pollinisatrices. Alors pensons à la nature avant de penser à la photo parfaite, ne nous promenons pas dans les champs de lavande🌼 . . . #lavande #champsdelavande #valensole #verdon #gorgesduverdon #alpesdehauteprovence #pacatourisme #provencealpescotedazur #suddelafrance #southoffrance #pacatourisme #voyage #vacances #vacancesenfrance #voyageuse #decouvrirlafrance #bienetre #tourismedurable #depaysement #enpleinenature #bienetre #prendresoindesoi #aunaturel #onatousbesoindusud