Rentrée des classes très difficile : même la météo ne sera pas clémente

Vous avez été habitués à des températures très sympathiques au cours des vacances d’été, mais la météo a décidé de vous mettre des bâtons dans les roues à l’heure de la rentrée des classes. Cette dernière est déjà stressante et angoissante pour le personnel, les enseignants, mais également les parents et les élèves. Un protocole sanitaire a été mis en place afin de lutter contre la propagation du virus et permettre à tous les enfants d’apprendre dans les meilleures conditions. Plusieurs défis sont à relever, mais le temps sera maussade et il fera même froid.

Une rentrée des classes très fraîche

Les parents ont une dernière journée pour préparer cette rentrée des classes et informer les enfants concernant toutes les précautions à prendre. Distanciation sociale, désinfection des mains, port du masque dès le collège… Ce sont de nombreuses mesures que les élèves doivent prendre en compte pour ce mardi 1er septembre qui sera majoritairement dominé par la fraîcheur.

Par rapport au temps identifié il y a 15 jours, une nette différence est au rendez-vous puisque les températures ont dégringolé .

. Nous sommes donc passés de près de 40 degrés au soleil à 13 degrés au lever du jour.

Si les prochains jours, notamment, à l’Est du pays mettent en avant une hausse des températures, ce n’est pas le cas pour le début de la semaine.

Moins de 20 degrés sont à prévoir pour plusieurs villes même au cours de la journée avec bien sûr de la fraîcheur dès le levée du jour.

Plein soleil sur Paris depuis le pont de Puteaux ce matin. Vôtre Mr météo sur Twitter. Mohamed Menasria pic.twitter.com/7drfpdOYXK — Menasria Mohamed (@MenasriaMohame4) August 31, 2020

Dans le sud de la France, le soleil sera tout de même au rendez-vous, mais les températures ne seront pas conséquentes, vous pourrez alors profiter de 25 degrés au maximum, mais si vous êtes dans le nord, le mercure pourrait grimper à 22 degrés dans les meilleurs cas. Il faudra attendre jeudi pour que les températures connaissent une petite hausse et le week-end devrait être très sympathique. Cette rentrée des classes ne sera donc pas très réjouissante et n’oubliez pas de prévoir une petite veste, voire un pull si toutefois votre enfant reste à la cantine.

⛅ Ce lundi : accalmie entre nuages & éclaircies. Encore un risque d'averses à l'est. Relative fraîcheur. ➡️ https://t.co/IYdkyYclgF pic.twitter.com/5kyxBRRc9K — Météo Express (@MeteoExpress) August 31, 2020

Les tendances sont inférieures aux normales saisonnières

Au cours du printemps, le temps a été incroyable alors que les Français étaient confinés. Le début de l’été a été quelque peu chaotique, mais nous avons eu tout de même deux canicules avec des températures très élevées dans certaines villes. Cela a d’ailleurs rendu le port du masque assez problématique avec une bonne dose d’inconfort. L’automne se présente donc aux portes de la France pour cette rentrée des classes et les températures ne sont pas celles des normales saisonnières. Généralement, à cette période de l’année, nous pouvons tout de même attendre plus de 20 degrés au cours de la journée.

Le refuge du Promontoire (3092m, massif des Écrins en Isère) se retrouve ce matin sous 25cm de neige. pic.twitter.com/o1CGzJ5fRb — Météo Grenoble (@MeteoGrenoble38) August 30, 2020

Bien sûr, il est toujours difficile d’envisager une rentrée scolaire avec un beau soleil puisque vous n’avez pas le souhait de rejoindre le bureau ou la salle de classe. De ce fait, la météo est plutôt clémente pour ceux qui sortent des vacances d’été. Il aurait été réjouissant que pour cette première journée la chaleur soit présente, cela aurait aussi évité le casse-tête de la tenue pour les enfants. Cette dernière devra forcément s’accompagner du masque dès le collège. Cet accessoire de protection est par contre obligatoire pour les adultes dès la maternelle afin de protéger tout le monde du coronavirus et éviter ainsi une multiplication des contaminations.