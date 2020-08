Rentrée des classes 2020 : attention, l’allocation ne sera pas versée à tout le monde

Comme nous avons pu le spécifier au préalable, le gouvernement a décidé de réaliser un petit effort pour les foyers français, car une hausse de 100 euros est proposée. De ce fait, cette allocation pour la rentrée des classes de 2020 sera un peu plus intéressante, elle permettra aux foyers d’acheter toutes les fournitures. Parmi ces dernières, il y a bien sûr les cahiers, les crayons et les diverses exigences des professeurs, mais également quelques tenues. Pour certains élèves, la facture peut rapidement grimper et atteindre les sommets, cette allocation est alors la bienvenue.

Tous les Français ne bénéficieront pas de cette allocation

Il ne suffit pas d’avoir un enfant à l’école pour bénéficier de cette allocation dédiée à la rentrée des classes. Comme c’est le cas pour toutes les aides en France, il y a des conditions qu’il faut impérativement respecter. Dans le contexte contraire, vous ne pourrez pas recevoir cette somme assez confortable en fonction de votre situation.

Ce sont tout de même 3 millions de familles avec des revenus modestes qui auront l’occasion de profiter de cette allocation .

. L’ARS sera versée aux familles qui ont un ou plusieurs enfants en primaire, collège ou lycée.

Les apprentis sont également concernés par cette allocation proposée pour les enfants de 6 à 18 ans.

Si votre enfant suit des cours à domicile, vous ne pourrez pas obtenir l’ARS.

Il faut également être un citoyen de l’UE ou posséder un titre de séjour en cours de validité.

Il y a bien sûr des conditions de revenus à respecter, il suffit de se tourner vers l’organisme compétent pour savoir si vous êtes éligible.

Vous pourrez ainsi obtenir 469,97 euros pour un enfant de 6 à 10 ans contre 490,39 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et 503,91 euros s’il est âgé de 15 à 18 ans. Ce montant devrait vous permettre d’acheter toutes les fournitures scolaires nécessaires. Les listes ont déjà été distribuées et les centres commerciaux proposent les rayons bien fournis avec tous les produits indispensables. Comme c’est le cas pour toutes les années, n’oubliez pas de comparer les tarifs !

Les conditions pour obtenir l’ARS dédiée à la rentrée scolaire

Sur le site de la CAF, vous avez un formulaire à remplir si vous n’êtes pas allocataire. Dans le cas contraire, vous devrez seulement partager les informations demandées. Si vous avez obtenu l’ARS, l’année dernière, vous ne devez normalement réaliser aucune démarche. Par contre, il faut un justificatif concernant la scolarisation de votre enfant. Un certificat doit donc être transmis selon le ministère pour que la somme soit versée.

L’allocation de rentrée scolaire (500€ par enfant) est une aide sociale légitime.

Problème : elle est souvent affectée à des achats plaisir (tv, smartphones…).

Solution : distribuer cette aide en chèques-rentrée valables uniquement sur des produits vestimentaires et éducatifs. — Rafik Smati (@RafikSmati) August 16, 2020

Toutes les informations sont généralement relayées dans la rubrique « Mon Compte » du site de la CAF. Si vous avez un doute, un numéro de téléphone est toujours disponible si vous souhaitez des informations supplémentaires. N’oubliez pas que l’application de la CAF est aussi très pratique, elle permet de réaliser les démarches au plus vite sans vous perdre dans les méandres des dispositifs administratifs. En ce qui concerne les ressources, il ne faut pas dépasser 25 093 euros pour les revenus de 2018 pour un enfant contre 30 884 euros pour deux enfants. Ces plafonds sont souvent ceux qui permettent ou non à des familles de bénéficier de cette ARS. De ce fait, tous les foyers composés d’élèves n’auront pas accès à cette somme d’argent.