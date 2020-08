Météo : l’été se transforme en automne, les températures atteignent moins de 20 degrés !

Vous étiez habitué à des températures relativement élevées, le mercure a parfois frôlé les 40 degrés à l’ombre. Malheureusement, la canicule est relativement loin désormais, car le mois de septembre arrive à grands pas et nous le célébrons avec des températures très froides. Soyez vigilant et prévoyez forcément des vêtements afin de vous protéger, car la chute est soudaine, il serait dommage de tomber malade à l’aube de la rentrée des classes. Le vent sera aussi de la partie, ce qui ne devrait pas arranger le temps.

Le froid revient en force, habillez-vous !

Un vent du Nord arrive sur l’ensemble de la France, cela se traduit malheureusement par de la fraîcheur dès le matin et pour les frileux, les blousons et les vestes seront de rigueur. Les hostilités commencent dès ce vendredi, cela vous permettra de fêter dignement l’arrivée de septembre avec un blouson et un jean alors que les tenues de l’été commencent à se ranger dans le placard au fil des jours.

À 8 h, il fait 16,5 °C, légère brise, humidité à 76%, pic.twitter.com/3MfUG6eBgc — Paris Montsouris, station météo (@MeteoMontsouris) August 26, 2020

La situation s’est dégradée très rapidement, vous n’aurez pas le temps de vous habituer à cette fraîcheur .

. Certes, le beau temps et les températures un peu plus élevées seront au rendez-vous la semaine prochaine.

Vous pourrez ainsi profiter d’un bon barbecue, mais vous devrez délaisser la piscine qui sera sans doute beaucoup trop fraîche.

Pour samedi, La Chaîne Météo annonce des orages notamment au cours de l’après-midi avec un mistral et la tramontane.

Les averses seront donc au rendez-vous, ce qui ne devrait pas arranger la météo.

Si vous avez prévu des festivités au cours de ce week-end, vous serez sans doute déçu d’apprendre que le froid sera de la partie. Si vous êtes en extérieur, pensez à vous couvrir le plus possible afin d’éviter de prendre le rhume. Il s’agit du premier gros coup de froid de l’été, mais cette fin de saison sera fraîche. Il faut savoir que l’automne arrive à grands pas puisqu’il sera au rendez-vous le 21 septembre prochain. Vous devez donc vous faire à l’idée que les grillades et les baignades seront à programmer l’année prochaine.

De l’été à l’automne en un week-end

Cette semaine, les températures seront toujours sympathiques même si le vent peut s’avérer insupportable. Vous aurez 18/23 degrés dans l’extrême nord contre 24/27 degrés pour la moitié nord, 30/33 degrés pour l’extrême sud et 28/30 pour la moitié sud. Pour ce week-end, le mercure va chuter très rapidement avec en moyenne 20 degrés seulement, il fera même 15/17 degrés dans l’extrême nord. Seuls ceux qui habitent à proximité de la mer Méditerranée auront la chance de profiter localement d’un 27 degrés.

La situation ne devrait pas perdurer et l’été pourrait revenir en force la semaine prochaine, mais la rentrée des classes sera sans doute fraîche. Cela montre que les vacances d’été sont malheureusement terminées, mais le temps a tout de même été réjouissant dès le mois de juillet avec un très beau printemps. Certains se souviennent bien de ce confinement très ensoleillé qui ne permettait pas de profiter de l’extérieur. Il faut alors ranger au fil des jours les tenues de l’été afin de profiter des vêtements d’automne. Vous pourrez toujours apprécier une tenue légère le week-end prochain puisque les températures devraient grimper légèrement, mais il y a peu de chances d’avoir une autre canicule.

Pensez à acheter quelques tenues un peu plus chaudes comme un gilet ou un jeans que vous pourrez toujours porter avec des chaussures ouvertes.