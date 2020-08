Réchauffement climatique : son impact dramatique sur la date des vendanges

Les passionnés du vin avaient tendance à programmer les vendanges en septembre ou en octobre en fonction des cuvées. Toutefois, le réchauffement climatique est problématique puisque les canicules se multiplient et les raisons mûrissent plus rapidement. Si vous avez un pied de vigne à la maison, dans votre jardin, vous avez sans doute déjà constaté un changement au niveau des grappes. De ce fait, certains terroirs sont face à une véritable précocité qui peut aller à 30 jours. De ce fait, les vendanges sont parfois programmées au début du mois d’août dans diverses régions.

Récolte 2020, nous voilà ! C'est parti pour le premier jour des vendanges en #Champagne ! pic.twitter.com/v2jx1I0vJQ — Champagne (official) (@Champagne) August 17, 2020

Le réchauffement climatique est problématique

La nature est totalement bouleversée au fil des années, certains Français estiment que les saisons pourraient être aussi modifiées dans quelques décennies. De ce fait, l’été pourrait se prolonger en septembre, voire en octobre ou à contrario être beaucoup plus précoce. Vous avez sans doute pu constater que les hivers n’étaient pas aussi rigoureux et la neige ne fait plus son apparition dans certaines villes de France. Même les montagnes ont des difficultés pour jongler avec un manteau blanc.

Début des vendanges ce matin avec le pinot noir pic.twitter.com/PdtTcesIGR — vladimir gaudrat (@abbevladimir) August 17, 2020

Certaines vendanges sont programmées avec de l’avance, deux semaines, voire un mois avant le calendrier traditionnel .

. Pour la Champagne, selon les données transmises par l’AFP et relayées par BFMTV, les vendanges devraient commencer le 20 août prochain.

C’est un nouveau record et il montre que le réchauffement climatique est réel dans différentes régions françaises.

Pour que les vendanges soient organisées en octobre, il faut remonter à 1984, mais depuis, les programmes sont clairement chamboulés. 2020 semble être une année très particulière avec une vraie précocité puisque les vendanges en 2011 avaient été organisées entre le 20 et le 31 août. Les viticulteurs sont contraints de s’adapter le plus possible et les cuvées ne sont donc pas les mêmes. Certains se questionnent concernant ces nouvelles dates. Les raisons ont besoin de chaleur et surtout de soleil pour se mûrir. Comme les températures ont tendance à être élevées dès le mois de juillet avec de fortes canicules, les pieds de vigne sont forcément baignés dans un environnement favorable. Nous pouvons alors considérer les vendanges comme un repère efficace pour le réchauffement climatique.

Plusieurs zones concernées par des vendanges précoces

Pour le Champagne, le Saint-Émilion, le Tavel ou encore le Châteauneuf-du-Pape ainsi que les vins d’Alsace, une vraie précocité est au rendez-vous. Nous sommes passés selon le journal d’une récolte aux alentours du 20 octobre en 1975 à des vendanges programmées le 10 septembre en 2020. Cela concerne aussi les vendanges tardives qui sont souvent proposées en septembre et non plus fin octobre. SI le calendrier des récoltes évolue au fil des années, le goût reste généralement le même. En effet, le réchauffement climatique ne semble pas avoir une répercussion néfaste sur la qualité des produits, seule la date est modifiée.

Avec l’épisode du coronavirus, les viticulteurs ont besoin de personnel pour procéder aux récoltes, mais certains travailleurs venaient de l’étranger. Avec les frontières qui sont susceptibles de fermer ainsi que les risques sanitaires, les difficultés pour embaucher seront peut-être réelles en 2020. Il faudra ensuite attendre de longs mois pour savoir si la cuvée de cette année est intéressante. Par contre, si les professionnels ne redoutent pas la chaleur, ils ont une véritable crainte par rapport aux orages de grêle et à la sécheresse des sols. Si vous souhaitez participer aux vendanges, rapprochez-vous des viticulteurs qui cherchent sans doute du personnel.