Lidl fait un buzz incroyable en commercialisant une brosse multifonctions à un tarif dérisoire ! Tout le monde se l’arrache !

Se faire un brushing est idéal, mais à condition de trouver la brosse qui va avec. C’est la raison pour laquelle Lidl a commercialisé une brosse « multifonctions » à un prix imbattable !

Chez Lidl, on a l’habitude de voir des produits qui affichent des tarifs dérisoires. Depuis le 27 juillet, des promotions attractives y étaient visibles. Les femmes seront à l’honneur avec une brosse qui permet de disposer d’une chevelure de rêve rapidement sans passer par le coiffeur. De belles économies seront à la clé !

Une brosse qui a tout pour plaire !

point youtubeuse beauté : j’ai testé ces deux brosses lissantes, à gauche lidl, à droite la même que les influenceuses via dropshipping chinois (je l’ai pécho sur amazon). verdict je préfère la brosse ronde et ses picots souples, pi tu peux mieux faire une jolie forme aux cheveux pic.twitter.com/4IQNNezbOs — 𝕮𝖊𝖗𝖓𝖚𝖓𝖓𝖔𝖘 🦌 (@witchyzeni) July 18, 2020

Des cheveux lisses, souples et soyeux, c’est le rêve de toutes femmes. Un rêve devenu accessible avec la brosse « multifonctions » chez Lidl. Cette brosse équipée d’embout rotatif dont la chaleur est comprise entre 150°C et 180°C est aussi parfaite pour réaliser de jolies boucles. Grâce celle-ci, le rendu final sera à la hauteur de vos espérances. Tout le monde pensera que vous sortez tout droit de votre coiffeur. Vous pourrez prendre soin de vos cheveux sans quitter votre domicile, et tout cela, en très peu de temps.

Cet objet 3 en 1 est un lisseur, un sèche-cheveux et une brosse. Conçu par Silvercrest et mis en vente par Lidl, cet appareil magique est garanti sur trois ans.

Il est à rappeler que les produits commercialisés par Lidl créent le buzz à chaque sortie. C’était le cas de la paire de chaussures de sport, vendue à 13 euros. Les utilisateurs ont vite désempli les rayons. Tout s’est vendu à la vitesse de l’éclair. Les équipes marketing de Lidl sont passées maîtres dans l’art de faire parler de leur enseigne. La preuve incontestable : la grosse publicité sur ces baskets qui connaissent un réel engouement de la part des utilisateurs. La presse aussi ne tarit pas d’éloges sur le savoir-faire de l’enseigne.

Jveux pas faire dla pub mais jme suis achetée la brosse lissante à Lidl bah c'est une tuerie j'adore ✌️ jnavais marre de me brûler les poignets ac le lisseur h24 😂 — Clemou 🦕 (@SamLilSailor) March 14, 2018

Sur les réseaux sociaux, les discussions tournaient autour de ce buzz énorme. Ces baskets qui ont été présentées sur plusieurs sites comme Ebay ou Le Bon Coin ont des tarifs de fou. Certaines plateformes affichaient même des tarifs avoisinant les 1 000 euros.

Comment utiliser cette brosse à bon escient ?

Prendre soin de sa chevelure a toujours été au cœur de la préoccupation de toutes les femmes. Des cheveux bien soignés sont un symbole de féminité et de sensualité. Afin qu’ils restent soyeux en permanence, il leur faut une bonne hydratation.

Pour ce faire, il est conseillé de se servir de shampoings à base de beurre de karité ou d’huile de jojoba. Les soins personnalisés que vous concocterez via des tutoriels sur le net sont également un très bon plan. Avant le séchage ou l’utilisation d’un appareil chauffant tel un brushing, appliquez une huile protectrice de chaleur sur vos cheveux. Ainsi, vous direz adieu aux pointes desséchées. Mais avec la brosse « multifonctions », faire un brushing ne sera plus nécessaire, il vous suffit de sécher vos cheveux avec et vous réduisez l’impact de la chaleur qui les détériore.

Perso j utilise la brosse rotative de chez lidl. Elle me convient bien et fait le job. J ai un fer à lisser que j utilise rarement. Avec le lisseur j ai l impression de cramer mes cheveux. — Dopamine (@imperatricedg) May 30, 2020

Encore très récemment, Lidl vient de mettre en vente une console de jeux à un prix défiant toute concurrence. Le fameux jour J, une file d’attente monstre était présente devant l’enseigne si bien que les ventes ont été stoppées pour éviter l’émeute dans le magasin.