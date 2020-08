Manon Marsault (LMAC): elle s’offre une nouvelle coupe de cheveux, les internautes sont choqués !

Manon Marsault : elle s’est rendue chez le coiffeur, est-ce que sa coupe sera réussie ?

S’il y a bien quelque chose qui peut tenir à coeur Manon Marsault de l’émission de téléréalité “Les Marseillais aux Caraïbes”, c’est bel et bien ses cheveux ! En effet, la jeune femme a de nombreuses raisons de s’inquiéter de son apparence capillaire, car elle en a déjà fait les frais par le passé ! Elle avait notamment partagé il y a près d’un an maintenant sa nouvelle couleur de cheveux impressionnante et surtout le raté que cela avait provoqué !

Des souvenirs que la jeune maman ne voudrait revivre pour rien au monde, car en effet ces détracteurs en profiteraient pour la critiquer sans cesse et se moquer d’elle.

C’est à son passage dans la région parisienne qu’elle s’était d’ailleurs rendue dans un salon de coiffure très connu par les personnalités publiques, mais le résultat n’avait malheureusement pas été au rendez-vous pour la candidate de “Les Marseillais aux Caraïbes”. Une grande déception que les internautes avaient d’ailleurs critiqué à l’époque, bien que certains l’avaient quand même félicité pour sa nouvelle coupe de cheveux ! Mais qu’en sera-t-il cette fois-ci ?

Manon Marsault : elle sort de chez le coiffeur avec une toute nouvelle coupe !

Et bien on a pu retrouver Manon Marsault de nouveau chez le coiffeur de Châteauneuf-les-Martigues “Mystick Coiffure” chez qui la jeune femme aime visiblement rendre pour se faire couper les cheveux. Ce n’est pas la première fois qu’elle s’y rend, puisqu’on a avait pu la voir auparavant dans ce salon de coiffure dans une photo publiée sur Instagram sur le compte du salon de coiffure.

Si la jeune femme, ancienne candidate de “Les Marseillais aux Caraïbes”, s’est rendue de nouveau dans ce salon de coiffure, on imagine donc qu’elle est très satisfaite de sa précédente visite dans ce salon de coiffure et qu’elle y revient donc ! Et c’est sur sa story Instagram que l’on a pu découvrir les premières images de son passage chez le coiffeur.

On peut donc voir dans une première vidéo son coiffeur, avec un masque de protection contre le coronavirus, commencer à couper les cheveux de la jeune femme qui porte un masque de protection également.

Quelques temps plus tard, elle va partager le résultat, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est réellement saisissant ! Le coiffeur, sur son compte Instagram, a également partagé une photo de la candidate de téléréalité Manon Marsault, très fier de sa coupe de cheveux une nouvelle fois réussie !

On imagine que cela doit être un soulagement pour Manon Marsault, car de nombreuses personnalités dans le monde ont montré leur inquiétude concernant leur coupe de cheveux pendant la crise sanitaire du coronavirus. Certaines personnalités ont décidé de se laisser pousser les cheveux, tandis que d’autres ont plutôt choisi de se les couper ou d’attendre la fin du confinement.

On a donc pu voir sur les réseaux sociaux Gad Elmaleh chez le coiffeur dès le confinement, mais plus étonnant Elie Semoun qui s’est complètement rasé la tête ! D’autres, comme Stéphane Plaza, semblent s’être ratés même si nous n’avons pas encore pu voir de résultat, et pour cause : il s’est coupé les cheveux avec visiblement une tondeuse pour animaux ! On a hâte de voir le résultat ! Quant à Manon Marsault, sa nouvelle coupe de cheveux lui va à ravir et elle peut être fière d’elle.

En effet, alors que son fils vient tout juste de fêter les 2 ans de son fils Tiago qui l’a d’ailleurs émue au larmes après avoir lu les nombreuses félicitations des internautes à cette belle occasion. On imagine en effet que la fête ne doit pas être simple en cette période de crise sanitaire particulièrement difficile à vivre pour les jeunes enfants qui peuvent avoir du mal à comprendre la grave situation…

Est-ce que le couple aura bien l’occasion de fêter l’anniversaire de leur enfant avec leur famille ? On devait le savoir sans doute sur les réseaux sociaux de Manon Marsault !