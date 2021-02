Euromillions : on sait enfin qui a remporté le super jackpot de 157 millions d’euros !

Il y a quelques jours, une cagnotte était perdue puisque l’heureux élu ne s’était pas présenté à la Française des jeux pour valider son ticket gagnant.

Dans ce cas de figure, l’argent file tout droit dans les caisses de l’État.

C’est donc un nouveau jackpot qui a été gagné puisque 157 millions seront offerts à un homme ou à une femme, mais la personne devra bien sûr se faire connaître auprès de la FDJ.

Ce mardi soir, l’euphorie a sans doute été au rendez-vous dans une famille puisque la somme représente l’un des plus gros gains remportés en France.

L’identité du gagnant n’est pas encore connue

Pour remporter la cagnotte de 157 millions d’euros, il fallait jouer le 4, 8, 10, 33 et le 46 avec les deux numéros 8 et 11. Vérifiez votre ticket, car vous êtes peut-être l’heureux propriétaire de ce gain qui devrait vous offrir un bel avenir. Le gain est l’un des plus importants depuis la naissance de cette loterie en 2004 en France.

💶 Chance : un Français vient de remporter la somme de 157 millions d'€ à l’#EuroMillions. C’est le troisième plus gros #gain jamais remporté par un Français à ce #jeu. Les 5 bons #numéros : 4-8-10-33-46. (Le Parisien) #Argent #France — Mediavenir (@Mediavenir) September 1, 2020

Il peut être très avantageux de jouer à l’Euromillions puisque les gains peuvent être colossaux au fil des années .

. Pour la France, c’est le troisième gros gain qui est proposé, le record est tout de même de 170 millions d’euros en 2012 du côté des Alpes Maritimes.

Le record le plus impressionnant est détenu par le Royaume-Uni puisque 190 millions d’euros ont été remportés.

Certains pays sont souvent mis en avant pour l’Euromillions à savoir le Portugal, l’Espagne et le Royaume-Uni. Pour ce dernier, deux gains impressionnants ont été identifiés en 2012 et en 2019. Si vous avez l’intention de jouer, vous pouvez le faire dans votre bureau de tabac ou directement sur Internet afin de remplir la grille en ligne dans le but de gagner du temps.

La somme est colossale et il est difficile d’imaginer à quel point la vie peut changer avec un tel cachet. Il faudra bien sûr opter pour une gestion minutieuse, mais, avec 157 millions d’euros, ce sont plusieurs générations qui peuvent vivre en pleine sérénité.

[Info Le Parisien] Un Français a remporté la somme de 157 millions d'euros à l'Euro Millions https://t.co/YdZYcAd5WR pic.twitter.com/ImlPD1PuhA — Le Parisien (@le_Parisien) September 1, 2020

Une somme qui peut faire tourner les têtes

Certains ont tendance à s’envoler avec quelques milliers d’euros seulement, mais d’autres gardent les pieds sur terre. Lorsque vous devenez millionnaire du jour au lendemain, il faut bien sûr être très vigilant, car les tentations sont nombreuses et vous pouvez tomber dans une spirale infernale sans retour. De nombreuses personnes qui ont remporté des gains ont perdu les pieds à cause d’une somme aussi incroyable. Il faut alors être entouré et tenter d’envisager l’avenir avec la plus grande sérénité. Dans certains cas de figure, il est conseillé d’être aidé par un gestionnaire.

Le tirage de l'Euromillions du mardi 1er septembre, un Français empoche 157 millions d'euroshttps://t.co/Qihw9cF48S — CNEWS (@CNEWS) September 1, 2020

Les gagnants peuvent d’ailleurs se tourner vers la Française des jeux pour tenter d’avoir des recommandations et des pistes à étudier. Avec une telle somme, il faut aussi investir notamment dans l’immobilier sans pour autant avoir une vraie fièvre acheteuse. Certes, la vie peut changer avec 157 millions d’euros, mais elle peut aussi être détruite en quelques mois à cause de mauvais placements, d’une addiction, d’un cercle vicieux.

Après l’euphorie, c’est la vigilance qui doit être au rendez-vous. La cagnotte de l’Euromillions sera désormais moins alléchante, mais elle grimpe très rapidement au fil des tirages au sort. N’hésitez pas à jouer, vous serez peut-être le prochain millionnaire et conservez précieusement tous vos tickets !

