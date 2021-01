Emmanuel Macron : révélations chocs avec son père qui sort du silence pour dire la vérité à son sujet !

Si les rumeurs vont bon train autour du président de la république Emmanuel Macron, on ne sait en fait que très peu de choses de lui : ses proches ne s’expriment que trop rarement à son sujet !

Emmanuel Macron en pleine crise avec le vaccin contre la COVID19 !

En ce début d’année, Emmanuel Macron est furieux contre ses ministres ! C’est ce que l’on a pu comprendre lors de ses “voeux” pour l’année 2021 que l’on a pu voir ces derniers jours en direct. En effet, alors que d’autres pays ne se gênent pas pour vacciner la population en masse contre le coronavirus, de nombreux français ont été très critiques concernant les actions du gouvernement français.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a d’ores et déjà mis un gros coup de pression aux ministres en charge de la vaccination de la population, et plus précisément Olivier Véran, le ministre de la santé. Mais la rentrée du chef de l’Etat est également chargée avec une interview choc que l’on a pu lire dans la presse il y a tout juste quelques heures, où ce dernier revient sur son fils pour enfin briser le silence ! Jean-Michel Macron, le père du chef de l’Etat, ne s’était pas exprimé depuis 3 ans déjà, en 2017.

"Les deux parents du Président, #JeanMichelMacron et #FrançoiseNoguès, sont également d'éminents [sic] médecins." #fakenews @femmeactuelle (@PrismaMedia) pour qui Macron est "bien entouré": ils ne se voient plus et st #retraités ! Sa mère était d'ailleurs médecin Sécu, détail… pic.twitter.com/awiQmwnri3 — JL de Ferrières (@JLdeFerrieres) April 15, 2020

Préférant sans doute rester discret, ce dernier ne donne pas souvent d’interviews bien que les journalistes soient assez friands de la moindre information concernant le passé d’Emmanuel Macron, qui reste toutefois assez mystérieux dans certains sujets de son “ancienne” vie. Mais qu’en est-il réellement ?

Jean-Michel Macron, le père du chef de l’Etat, balance tout dans la presse sur son fils !

C’est dans une publication du quotidien Le Monde que l’on a pu prendre connaissance des révélations chocs du père d’Emmanuel Macron, qui est selon lui un grand « séducteur » ! Dans la longue interview que l’homme a accordé, on découvre tout ce qui peut énerver le chef de l’Etat, et le moins que l’on puisse dire c’est que la liste s’allonge très vite : cela permet notamment de comprendre les réactions d’Emmanuel Macron suite à certains évènements que l’on a pu voir récemment.

Bonne année à tous. pic.twitter.com/1EZuxEjWL2 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 31, 2020

En effet, Jean-Michel Macron a indiqué que son fils détestait la “médiocrité” avant tout, et notamment dans la politique locale qui est menée dans plusieurs villes de France. Par ailleurs, Emmanuel Macron ne semble pas apprécier non plus la presse people, tout comme le conservatisme de certains politiques qui restent campés sur leur position avec les années se faisant.

Dans son interview, le père du chef de l’Etat n’hésite pas non plus à revenir sur tous les défauts de son fils Emmanuel Macron, affirmant même que « c’est un ours » ! Cela peut sembler pourtant très étonnant quand on a pu voir notamment les dernières interventions du chef de l’Etat dans la presse : s’agissait-il d’actions de communication qui ont été purement contrôlés, ou d’un revirement de situation de la part du chef de l’Etat ?

Les besoins exprimés par le peuple libanais restent très importants. Il nous reste à faire. Avec la société civile libanaise avec qui nous agissons pour distribuer l’aide, avec les États et l'ensemble des acteurs mobilisés, nous tenons une conférence de suivi des engagements. pic.twitter.com/Gq4SOGbQNe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 2, 2020

L’interview complète de Jean-Michel Macron est en tout cas très révélatrice et on imagine que la relation entre les deux hommes n’a pas toujours dû être très simple. On se souvient notamment de la réaction de ce dernier lors de la passation de pouvoirs avec François Hollande, où le père du chef de l’Etat s’était montré assez froid, n’hésitant pas à regarder sa montre parce que la cérémonie était bien trop longue à suivre !