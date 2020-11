Brigitte Macron : une vieille photo de son premier mariage dévoilé, son ex époux était un homme discret

Il faut savoir que l’actuelle Première Dame a été mariée à cet homme décrit comme très discret. André Louis Auzière a donc été son premier époux et ils ont partagé une vie commune pendant de nombreuses années. Cet homme est décédé en décembre 2019, mais il a toujours voulu préserver son anonymat. Pendant la campagne présidentielle de Macron, les organes de presse ont tenté de l’approcher, mais il n’a jamais voulu répondre à ces sollicitations.

Un cliché très ancien refait son apparition

La photo a été dévoilée par Le Carnet Touquettois et Les Échos du Touquet, mais c’est Closer qui a pu le repérer. Il se retrouve désormais au coeur des articles de presse puisque vous pouvez découvrir un ancien cliché de Brigitte Macron lorsqu’elle était au bras de cet homme discret. Il était banquier et vous pouvez donc l’apercevoir sur cette photo en noir et blanc. Vous avez également les parents des époux.

Brigitte Macron a été mariée pendant près de 30 ans avant son couple avec Emmanuel Macron, l’actuel président de la République .

. Même lorsqu’elle a été projetée dans la lumière avec Emmanuel Macron lors de son arrivée au pouvoir, son ancien compagnon a toujours préféré la discrétion.

Brigitte Macron a également eu des enfants, Tiphaine Auzière a d’ailleurs pu se confier dans les colonnes de Paris Match.

Nous apprenons alors dans l’édition du 8 octobre 2020 que l’ancien compagnon de Brigitte Macron est décédé en décembre dernier. Le magazine Closer révèle même qu’il aurait succombé à une longue maladie.

L’ancien époux enterré dans la plus stricte intimité

Bien sûr, si l’information avait été partagée dans la presse, elle aurait fait le tour du web. La fille de Brigitte Macron révèle qu’elle a donc enterré son père le 24 décembre dernier dans la plus stricte intimité. Elle révèle qu’il était un être à part et surtout un anticonformiste qui avait une vraie envie de garder son anonymat. Ce fut notamment le cas jusqu’à la fin de sa vie, c’est sans doute aussi pour cette raison que sa fille a choisi de l’enterrer en toute discrétion sans que les caméras soient braquées sur la famille.

Aujourd’hui, Brigitte Macron est dans la lumière puisque son mari est le président de la France. Il est aussi frappé de plein fouet par une crise sanitaire qu’il doit gérer au mieux. Elle est souvent discrète dans les médias pour les questions politiques, mais elle intervient pour plusieurs causes notamment les hôpitaux de France.