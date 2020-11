Brigitte Macron :en marre des critiques sur sa différence d’âge avec Emmanuel ! elle le dit ouvertement

Si Brigitte Macron a 67 ans, il faut savoir qu’Emmanuel Macron soufflera sa 43e bougie à la fin de l’année. Il suffit de lire la Une de la presse ou encore de regarder les réseaux sociaux pour comprendre que la différence d’âge est une source de critiques. Cela n’est pas seulement valable pour le couple Macron, de nombreux Français sont aussi concernés. Certaines critiques sont toutefois nombreuses pour le couple présidentiel qui aurait été attaqué par Donald Trump par exemple ou encore Jair Bolsonaro selon les rumeurs.

Alors que le président des États-Unis sera dévoilé dans les prochaines heures, Emmanuel Macron pense aussi à un second mandat, mais il n’a pas encore validé sa participation. Brigitte Macron aurait tendance à envisager un autre avenir selon les bruits de couloir, car il ne serait pas si facile de supporter toutes les critiques liées à la différence d’âge.

L’Europe est solidaire, unie et déterminée. Europa ist solidarisch, geeint und entschlossen. Europe stands together, united and determined. We are one.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 3, 2020