Emmanuel Macron révélation : de nouvelles rumeurs concernant sa démission qui pourraient avoir lieu ce soir se confirment !

Emmanuel Macron : de quoi va-t-il parler ce soir dans sa nouvelle allocution à 20 heures ?

Depuis sa dernière allocution, le président de la république Emmanuel Macron avait promis de s’exprimer à nouveau devant tous les français avant le 14 juillet, sans préciser de date plus précise toutefois. Mais c’est bien ce dimanche que le président de la république devrait une nouvelle fois prendre la parole devant tous les français, mais de quoi va-t-il parler exactement ?

Et bien pour le savoir très exactement, il va falloir être patient et attendre la journée, car pour le moment peu d’informations ont filtré sur ce que pourrait dire Emmanuel Macron dans son allocution. En revanche, les français ont énormément de craintes quant à la suite des évènements suite à la crise sanitaire du coronavirus. Dès le début du confinement, le président Emmanuel Macron avait évoqué quelques sujets, comme des nationalisations d’entreprises, ou encore le report du second tour des élections municipales.

Concernant les nationalisations d’entreprises, nous n’avons à ce jour aucune idée des entreprises qui pourraient être concernées plus précisément, bien que l’on se doute que les premières concernées pourraient être celles qui étaient auparavant détenues par l’état français. Ensuite, concernant le second tour des élections municipales, il semblerait que celui-ci soit reporté au 28 juin prochain pour les municipalités concernées.

Car effectivement, dans certaines villes de France, certains maires ont récolté plus de 50% des suffrages. Malheureusement, cela est loin de concerner la grande majorité des villes et des villages français, dans lesquels un second tour devrait bien avoir lieu. Mais bien que les français aient été peu nombreux à se rendre dans les urnes lors du premier tour, que peut-on attendre du second tour de ces élections ?

Certains français pensent que le président de la république pourrait faire une annonce à ce sujet, probablement pour rassurer celles et ceux qui ne souhaitent à ce jour toujours pas se rendre dans leurs bureaux de vote pour voter, craignant que les mesures sanitaires ne soient pas prises, comme cela avait été le cas lors du premier tour dans certaines villes. Mais cette semaine, c’est un autre sujet dont on a entendu parler qu’Emmanuel Macron pourrait aborder…

Emmanuel Macron : va-t-il choisir de démissionner de sa fonction de président de la république ce soir ?

En effet, bien que très peu d’informations aient filtré concernant l’allocution de 20h ce soir d’Emmanuel Macron, une information révélée dans les colonnes du Figaro pourrait faire l’effet d’un véritable coup de tonnerre si celui-ci s’avère bien vérifié. Bien qu’elle ait été démentie entretemps, il semblerait qu’Emmanuel Macron ait évoqué en coulisses une hypothèse d’une démission de son poste de président de la république française, pour se faire réélire par les français par la suite. L’information a depuis été démentie par l’Elysée, mais il faut noter que c’est une stratégie qui pourrait s’avérer gagnante pour le chef de l’état et qui pourrait lui permettre de relancer ses dernières mesures, et plus précisément celles des retraites qui avaient dû être arrêtées en catastrophe à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Une décision prise par Emmanuel Macron qui selon certains prouve que le chef de l’état reste encore ouvert à la discussion et aux débats.

Sa démission pourrait en tout cas lui permettre de reprendre la main politiquement s’il est bien réelu, mais être catastrophique pour Emmanuel Macron si l’opposition prend la main. Bien que cette hypothèse soit exclue par tous les partis politiques qui s’opposent à lui, le président de la république ne semble quant à lui pas exclure cette possibilité. Il aurait effectivement avancé cette hypothèse il y a une quinzaine de jours selon Le Figaro devant le « cercle des donateurs » de Londres, où les participants ont eu la surprise de voir le chef de l’état français Emmanuel Macron se présenter lors d’une visioconférence.

Bien qu’il ne se serait exprimé que cinq minutes lors de la réunion très fermée, Emmanuel Macron aurait montré selon une source qu’il pourrait être prêt à prendre le risque de démissionner de son poste.