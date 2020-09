Défiscalisation : pour un crédit d’impôt, pensez à parrainer un panda pour obtenir une réduction fiscale de 66 %

Cette défiscalisation vous permet d’économiser de l’argent. Lorsque vous réalisez un don pour une association par exemple, vous obtenez un certain pourcentage. Cela vous permet de réduire ainsi la facture pour le paiement des impôts. Certains foyers qui ont des dépenses exorbitantes dans ce secteur peuvent alors sortir la tête de l’eau grâce à cette défiscalisation. Cette dernière est surtout connue pour l’immobilier avec la fameuse loi Pinel, mais les pandas sont aussi au rendez-vous.

JEU-CONCOURS ! #Worldanimalday 🎉🦝🦁🐊

A gagner : 1 parrainage d’une valeur de 20 € !

Dites-nous, quel animal de Beauval (présent dans cette liste) souhaitez-vous parrainer ? 😁-> https://t.co/cwWv436yEj

Nous informerons le gagnant ce soir à 17h. pic.twitter.com/zl87XnqwkN — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) October 4, 2018

Comment parrainer un panda ?

Il suffit de vous rapprocher d’un zoo puisqu’il est à l’origine de cette offre de parrainage. Le fonctionnement est simple et les deux côtés sont des gagnants. Pour les établissements, les sommes récoltées permettent d’améliorer le quotidien des animaux et d’optimiser leur environnement. En contrepartie, l’État accorde cette défiscalisation qui peut atteindre près de 66 % de la somme que vous versez. Vous pouvez notamment lire l’article dédié sur le Parisien pour en apprendre un peu plus sur cette méthode insolite.

Généralement, les parents optent pour un tel fonctionnement, car les enfants aiment l’idée d’être les parrains d’un panda .

. Le journal révèle que le parrainage peut s’échelonner de 20 à 1000 euros en fonction des besoins et des possibilités.

Selon le directeur du zoo de Paris qui a pu se confier au journal, un tiers des dons correspondent au format coup de pouce.

Du côté de Beauval, le succès est aussi au rendez-vous, car ce sont 1500 personnes qui ont décidé de parrainer les pandas. Vous pourrez alors opter pour le premier palier de 20 euros ou l’offre plus conséquente de 150 euros. Les avantages sont alors nombreux et ce parrainage aide forcément les établissements.

Les zoos vous proposent aussi quelques cadeaux

Le journal peut vous en apprendre un peu plus sur les avantages, vous avez la défiscalisation à hauteur de 66 %, mais également des cadeaux. Dans la plupart des cas, en fonction du montant et de l’animal, vous aurez aussi des goodies ou encore des avantages comme votre nom inscrit sur le site Internet ou dans la zone dédiée à l’animal. Si vous cherchez une méthode ludique susceptible de combler vos enfants pour défiscaliser, n’hésitez pas prendre en compte le parrainage, car il n’est pas très onéreux.

Crédit d’impôt : parrainez un panda… et défiscalisez !

➡️ https://t.co/eydtv9pwlK pic.twitter.com/tid5XaU3LT — Le Parisien Economie (@LeParisien_Eco) September 29, 2020

Vous pourrez aussi en contrepartie aider ces animaux ainsi que les zoos qui rencontrent parfois des difficultés. Plusieurs établissements en France proposent des offres de parrainage qui sont compatibles avec la défiscalisation, n’hésitez pas à vous renseigner. C’est un crédit d’impôt réellement très intéressant.