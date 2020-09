Marilou Berry : sa dernière photo sur Instagram pour une bonne cause fait sensation !

Marilou Berry a proposé une photo pour la bonne cause puisqu’elle milite en faveur des adoptions. Depuis le début du confinement, les abandons ont été largement au rendez-vous et les stars ont décidé de se mobiliser pour inciter les Français à prendre un compagnon. Marilou Berry s’affiche donc avec un changement de look radical puisqu’elle a les cheveux roses.

Les fans de Marilou Berry sont sous le charme

Le message semble passer auprès des fans de Marilou Berry puisqu’ils ont été nombreux à partager un petit commentaire. De ce fait, l’actrice s’affiche en faveur de Bounty, un Jack Russel qui est en quête d’un foyer pour les prochaines années. Ce concept a été mis au moins par Wamiz pour inciter les Français à adopter ces animaux. Ce sont près de 8000 abandons qui ont été référencés ces dernières semaines et les refuges n’ont pas forcément de la place.

En parallèle, la SPA a mis en place le mois de l’adoption pour obtenir le même résultat : maximiser les chances de recueillir un animal .

. Sur le compte de Marilou Berry, vous pourrez donc la suivre au quotidien et découvrir notamment ce changement de look.

Grâce à cette nouvelle allure et à son t-shirt, le message semble passer plus rapidement puisque sans le vouloir, Marilou Berry a fait le buzz.

Dans tous les cas, les fans apprécient grandement la couleur rose pour ses cheveux. Alors, allez-vous tenter cette teinte pour la fin de l’année ? Nous ne savons pas si elle a opté pour un profond changement ou si elle a décidé d’adopter cette transformation capillaire pour les besoins d’un film.

En ce qui concerne les animaux, si vous voulez adopter, il suffit de rejoindre les refuges.