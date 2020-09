COVID-19 : reconfinement ? nouvelles mesures ? Découvrez les annonces choc données par Olivier Véran

C’est un point que les françaises et les français attendaient avec grande impatience : le conseil de santé s’est enfin réuni et a communiqué sur de nouvelles mesures, notamment sur 8 métropoles qui se retrouvent en alerte renforcée. En effet, 69 départements se retrouvent en zone rouge avec des rassemblements limités et de nombreuses restrictions…

Coronavirus : quelle est la situation dans le pays aujourd’hui ?

En 24 heures en France, on a compté hier soir plus de 13 000 nouveaux cas de coronavirus en seulement 24 heures. Il faut dire que depuis ces dernières semaines et plus particulièrement depuis mardi où la barre des 10 000 cas quotidiens a été franchie, la situation concernant la pandémie ne fait que de se dégrader sur l’ensemble du territoire français. Mais le gouvernement a également revu sa façon de mesurer l’évolution de l’épidémie dans le pays. En effet, des indicateurs sont utilisés en fonction des différentes régions françaises pour lever ou non des alertes. L’objectif de ces mesures, comme l’a déclaré le ministre de la santé Olivier Véran, est de pouvoir minimiser la durée des alertes maximales dans les zones qui sont concernées.

[#COVID19] Afin de prendre des mesures adaptées, nous nous fondons sur trois indicateurs clé pour classer les départements et les territoires dans cette phase de l'épidémie ⤵️ pic.twitter.com/XLxRJEchcW — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) September 23, 2020

Le Dr Pittet a expliqué quant à lui que les gestes barrières étaient toujours en vigueur et a fait une piqure de rappel importante que le port du masque et le lavage de mains. Ces pratiques, qui relèvent de l’évidence pour certains, ne sont pourtant pas toujours respectées.

Des niveaux de vigilance en fonction de la situation par région

Plusieurs niveaux ont été décidés et attribués en fonction des situations locales. Ainsi, on retrouve donc :

des zones vertes avec 32 départements

des zones roses d’alerte renforcée

des zones rouges écarlates d’alerte maximale

des zones noires, où l’état d’urgence sanitaire serait déclaré

Dans les zones roses – alerte renforcée :

Cela concerne les villes de Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nice, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Paris / la petite couronne. Dans ces villes, les rassemblements sont maintenant limités à 1000 personnes au maximum (et jusqu’à 10 dans l’espace public), il est interdit d’organiser de grands évènements, les bars pourront fermer, tout comme les salles de fêtes et les salles polyvalentes. Dans le cas où la situation s’aggrave, l’alerte pourrait passer dans la zone rouge écarlate pour ces villes.

🔴🇨🇵[ALERTE] – Les salles de sport, les gymnases, les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et associatives vont être fermées dans la "zone alerte renforcée", comme à #Lille ou à #Paris. (Point presse) #Veran#COVID19 #coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/wdYrXG7TEI — La Plume Libre (@LPLdirect) September 23, 2020

Dans les zones rouges écarlates – alerte maximale :

Cela concerne Aix, la Guadeloupe, et Marseille. Dans le cadre de cette alerte, les restaurants ainsi que les bars sont contraints de fermer sauf s’ils décident de respecter le protocole sanitaire à la lettre. Il faut dire que la semaine dernière, les patrons de bars et de restaurants avaient été rappelé à l’ordre notamment à Paris, accusés de ne pas être assez vigilants sur les règles sanitaires. En revanche, les salles de cinéma, de théâtre, et les musées ne sont pas concernées dans le cadre de ce niveau d’alerte.

Du côté des réactions politiques, on observe d’ores et déjà de nombreux mécontentements avec notamment celle de Renaud Muselier, président de la région Provence Alpes Côte d’Azur qui accuse le gouvernement de mettre en place un “quasi-reconfinement”. La maire de Marseille Michèle Rubirola a également partagé sa colère sur les réseaux sociaux, ne comprenant pas la raison pour laquelle elle n’a pas été consultée pour prendre cette décision, qui aura un impact important pour la vie économique de la ville.