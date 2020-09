Covid-19 : Jean-Michel Blanquer a la solution pour ne pas fermer les écoles !

Depuis le début du mois de septembre, ce sont près de 2000 classes qui ont fermé leurs portes. Cela entraîne des problèmes pour les parents qui doivent souvent prendre des congés ou encore adopter le télétravail. La période d’isolation est plus ou moins longue en fonction des situations, de l’ordre de 14 jours. Jean-Michel Blanquer estime qu’il n’est plus envisageable de procéder de la sorte. C’est pour cette raison qu’un nouveau protocole a vu le jour ce mardi et il permettra d’assouplir les mesures et de moins fermer les écoles.

Quel est le nouveau protocole de Blanquer ?

Jean-Michel Blanquer était l’invité de RTL, il a notamment pu s’exprimer concernant ce nouveau protocole qui est donc assoupli. Le but n’est pas de fermer une école dès qu’un cas de coronavirus est identifié. À ce rythme, d’ici la fin de l’année, une bonne partie des écoles ne pourront plus recevoir les enfants. De ce fait, le ministre de l’Éducation qui souhaite une tenue républicaine pour se rendre à l’école a également penché sur un autre protocole beaucoup plus souple.

Allègement du protocole sanitaire à l'école : _On est dans un exemple parfait de pensée magique de la part du gouvernement_, dénonce un médecin généraliste https://t.co/krUMvapBPQ via @franceinfo — Christian Lehmann (@LehmannDrC) September 21, 2020

Lorsqu’un enfant sera déclaré positif au Covid-19, la classe ne sera pas immédiatement fermée .

. La classe pourra continuer normalement avec les autres élèves qui ne seront plus considérés comme des cas contacts.

Les conséquences seront moins problématiques, car les établissements ne fermeront plus systématiquement.

Pour les parents, il y aura aussi un réel soulagement, car, lorsqu’un cas est identifié dans une classe, ce sont tous les élèves qui sont invités à rester chez eux. Cela est difficile lorsque le papa ou la maman ne peut pas rester à la maison dans le cadre de son travail. Le gouvernement a mis en place des facilités, mais les entreprises qui subissent de plein fouet la crise ne sont pas toujours arrangeantes. De ce fait, la hantise de ces foyers concerne la fermeture des classes, et même des écoles pendant 14 jours. De plus, il est recommandé de ne pas confier un enfant à des grands-parents puisqu’il s’agit d’une population à risque depuis le début de la crise sanitaire.

J’ai beaucoup de mal à comprendre cette stratégie compte tenu de l’augmentation du taux de positivité et de ce que l’on a appris sur la transmission par les enfants. (Même si j’entends bien les difficultés engendrées par les fermetures de classes) https://t.co/PnB6ANkGLD — Laure Dasinieres (@LUppsala) September 21, 2020

Une fermeture des classes dès trois cas de Covid-19

Bien sûr, les classes fermeront tout de même lorsque le nombre de cas sera plus important. Si au sein d’une classe, il y a un seul élève déclaré positif, les autres peuvent continuer à travailler, mais une surveillance peut être mise en place. Lorsqu’un deuxième cas est identifié, la fermeture n’est toujours pas envisagée, elle le sera à trois cas au sein d’une même classe. Cela permettra aux écoles de continuer à fonctionner, les parents ne seront plus autant pénalisés, les enfants devraient moins stressés et cela évitera aussi tous les problèmes liés au décrochage scolaire.

Jean-Michel Blanquer estime que ce nouveau protocole est nécessaire puisque la contamination entre les élèves n’est finalement pas systématique ou importante. La fréquence reste faible, un élève qui a le Covid-19 au sein d’une classe ne contaminera pas forcément ses collègues. Le ministre de l’Éducation révèle également au micro de RTL qu’il y a moins de contaminations entre les enfants et les adultes. C’est en partie pour ces raisons que le protocole a été assoupli en suivant l’avis également du Haut Conseil de la Santé Publique. Il est mis en place dès ce mardi dans tous les établissements de France.