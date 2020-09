Covid-19 : De nouvelles mesures pourraient viser les bars et les restaurants parisiens à fermer ?

View this post on Instagram

🇫🇷FRENCH BAGUETTE 🥖 Tu peux aller à l'autre bout du monde comme tu peux jouer online, y'aura toujours un étranger qui te dira "bonjour baguette" Ne me dis pas que c'est faux ! Mais par contre, quand toi, petit français que tu es, tu vas à l'étranger, t'es fier de ton pays car le pain c'est vraiment pas ça à l'étranger ! Petite pensé à ma période barcelonaise où je n'ai pas mangé de pain pendant près d'un an ! Alors, si tu dois conseiller à un étranger de manger un bon sandwich, dis lui d'aller chez @bbtparis ______________ [FRENCH 'BURRATA‘ BAGUETTE] 🥖Alors oui, je fais le franchouillard mais en même temps on a les meilleures baguettes du monde ! Y'a même pas de débat possible ! Alors oui, je suis chauvin mais bon nous les français on aime bien l'Italie et particulièrement la burrata ! Alors comment pourquoi pas mélanger du jambon Prince de Paris avec une belle burrata bien crémeuse. Tu ajoutes de l'huile de truffe, attention, de la vraie huile de truffe, sans oublier le vinaigre balsamique ! Ca croustille, c'est moelleux, ca se déchire en bouche, … Je réalise que ça faisait des lustres que j'avais pas mangé une un bon dwich baguette ! ______________ [PROUD OF OUR FRANCE] par @bbtparis 🇫🇷Le Bon, Le Beurre et Le Truand ! Je te préviens, c'est bon, y'a du beurre mais y'a aucun truand, ni François, ni Sacha, deux amis du lycée qui ont toujours voulu monter un truc ensemble ! Alors, ils ont un bar et maintenant un concept de sandwich baguette ! Mais attention, pas le genre de dwich que tu trouves à la première boulangerie du coin… Que des produits fermiers qui mettent en avant notre magnifique terroir français, des bons fromages français qui puent et une baguette qui vient d'un MOF (Meilleur Ouvrier de France), rien que cela ! Un concept sans prétention mais ultra bon et surtout vraiment pas cher, moins de 5€ ! T'as plus aucune excuse pour ne pas y aller ———– 🌱Veggie option ______________ 📸 par FOODEASE©️ Tous droits réservés. 🚫Pas de regram sans autorisation