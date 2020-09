Nabilla et Thomas positifs au covid-19 à cause de Milann ?

Et de deux pour Nabilla et Thomas ! C’est la deuxième fois que le couple expatrié à Dubaï passe les test PCR afin de savoir s’ils sont contaminés par le coronavirus chinois. Ils ont en effet récemment hébergé un ami qui s’est avéré être positif. En tant que cas contacts, ils sont décidés de passer les tests bien qu’ils étaient à ce moment-là asymptomatiques. Mais depuis quelques jours, rien ne va plus pour eux. Milann est malade, et les amoureux sont également au plus mal comme l’a expliqué Thomas sur son compte Snapchat.

Nabilla et Thomas ont désinfecté leur penthouse à Dubaï

Depuis le déconfinement, Nabilla et Thomas ont voyagé et sont même partis aux États-Unis, puisque la jeune femme devait subir une opération de chirurgie esthétique. Sa prothèse mammaire s’était endommagée à cause de la grossesse et de l’allaitement et elle devait donc subir rapidement une opération pour ne pas que sa santé en pâtisse. Ils sont restés un mois dans un pays qui connait énormément de cas de coronavirus mais ont fait très attention afin de ne pas être contaminés.

Mais c’est en recevant un ami, chez eux à Dubaï, que les deux amoureux ont couru un risque. En effet, cet ami s’est malheureusement révélé être positif au coronavirus. Les expatriés français n’ont pas rigolé avec cette infirmation et ont décidé de passer des tests et de désinfecter leur maison de fond en comble pour ne courir un risque. Ils ont eu la bonne réaction car, comme le rappelait le ministre de la santé, lorsqu’on est contact, il est très encouragé d’aller se faire dépister afin de ne pas contaminer d’autres personnes par la suite.

Milann est malade : il a contaminé ses parents

Si tout allait cependant plutôt bien au début puisqu’ils n’avaient aucun symptôme et se portait bien, la santé de Milann s’est dégradé. Le petit garçon est en effet tombé malade. Le 21 septembre dernier, le pédiatre les a rassuré quant à la santé de leur fils, mais leur a quand même demandé de passer à nouveau les tests PCR. Il est fort probable que le petit ait contaminé ses deux parents. En effet, Nabilla et Thomas ne sont pas au meilleur de leur forme depuis quelques jours.

Le lendemain du rendez-vous chez le pédiatre, Thomas a pris la parole sur Snaphat. Il a notamment filmé l’infirmier qui est venu à leur domicile pour leur faire passer les examens. Et le père de Milann a révélé aux internautes avoir des douleur symptomatiques d’un état grippal, et donc potentiellement du coronavius : « On est épuisés, on a des courbatures, mal à la tête et de la fièvre« . Et comme « Milann est malade depuis 15 jours« , il est possible qu’il ait contaminé ses parents mais que les symptômes ne soient apparus que quelques jours plus tard.

De plus en plus de cas en France

Puisque les tests se sont généralisés, de plus en plus de cas avérés de personnes contaminés sont donnés chaque jour. Si cela n’est pas révélateur de grand chose, cela prouve cependant que le virus circule encore activement sur le territoire et que nous devons tous être vigilants. Car si pour le moment les hôpitaux ne sont pas surchargés et qu’une très grosse majorités des personnes contaminés guérissent seules, le virus tue toujours. Pour éviter une seconde vague, il est nécessaire de continuer à respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. Il en est de même pour le masque que vous devez porter dès que vous sortez de chez vous pour limiter les risques au maximum.

Aucun français ne souhaite vivre un deuxième confinement. Ce n’est pas encore à l’ordre du jour, mais avec l’hiver qui arrive à grand pas, les spécialistes craignent une épidémie de grippe qui se mêle à l’épidémie de coronavirus. Il est donc indispensable de se protéger soi-même pour protéger les autres. On espère que Nabilla et Thomas (s’ils sont positifs) tout comme les autres citoyens français contaminés se remettront vite, en espérant que cette épidémie soit derrière nous un jour. L’espoir d’un vaccin pour 2021 est encore à l’ordre du jour, ce dernier reste indispensable pour enrayer cette épidémie mortelle.