Confinement – Certains Français ont peur pour leurs vacances d’été !

Depuis la fin du confinement, les experts médicaux alertent la population sur une seconde vague de Coronavirus. Selon certains, cette deuxième vague fera son retour en hiver. Mais pour d’autres, le virus est toujours présent et circule activement.

En effet, la plupart des régions qui ont été épargnée pendant la crise de ce printemps semblent voir un retour de bâton. C’est notamment le cas du Sud de la France, où de nombreux touristes se sont pressés pour les vacances d’été.

#COVID19 | Lutter contre le virus passe aussi par un contrôle renforcé des flux à nos frontières.

La France a établi une liste de 16 pays où le virus circule très fortement, et dont il ne sera plus possible de venir sans la preuve d’un test PCR négatif. pic.twitter.com/0tzYtZ7PWb

— Gouvernement (@gouvernementFR) July 24, 2020