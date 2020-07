Vacances d’été : les cinémas et les restaurants ferment à nouveau, le Covid-19 est de retour !

Le scénario pourra-t-il se produire en France ? Il est difficile de répondre à cette question, mais Jean Castex a affirmé qu’il fallait être prudent, aucun scénario ne peut être mis de côté. Pour l’instant, la situation semble sous contrôle, mais si une hausse des contaminations est observée, de telles mesures drastiques pourraient être mises en place au niveau local. Le Premier ministre a affirmé que le confinement ciblé serait dans un premier temps envisagé. Pour la Californie, le contexte devient de plus en plus préoccupant, car les autorités ont décidé de fermer les restaurants ainsi que les cinémas.

Certains avaient programmé des vacances d’été aux États-Unis, mais il faudra peut-être envisager un autre séjour à une date ultérieure. En effet, la Californie se retrouve dans une situation particulièrement problématique, car le coronavirus fait un retour fracassant. Cette recrudescence est même jugée très préoccupante. Dans le but de limiter au plus vite la propagation du virus, le gouvernement a pris une décision radicale.

Une trentaine de comtés sont jugés à risque, c’est aussi le cas pour la zone autour de Los Angeles. Les mesures sont donc soudaines et importantes, mais le gouverneur espère limiter ainsi la propagation du virus. En Californie, ce sont près de 40 millions d’habitants qui ont posé leurs valises, 80 % d’entre eux sont concernés par les mesures de restrictions.

La Californie traverse une période difficile, mais la fermeture de tous les établissements cités sera validée jusqu’à nouvel ordre. Aucune date précise n’a donc été transmise aux professionnels. Le gouverneur de la Californie a même précisé sur Facebook que le coronavirus n’était pas en mesure de quitter le pays. Certains estimaient qu’il pourrait disparaître avec la chaleur des vacances d’été, mais le gouverneur a lancé une pique à Donald Trump. En effet, la situation est toujours aussi préoccupante malgré les températures dans cette partie du pays. Un autre problème se dévoile à l’horizon, car les écoles pourraient ne pas ouvrir dans les prochaines semaines si la situation perdure.

