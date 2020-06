Top Chef : Mallory Gabsi et Adrien Cachot veulent s’associer pour ouvrir un restaurant commun !

Et si on vous disait que Mallory et Adrien allaient ouvrir un restaurant ensemble ? Les deux cuisiniers ont bien pour projet d'ouvrir la friterie moderne 140°C, concept qu'ils avaient imaginé lors de la guerre des restos et qui avait fait l'unanimité auprès des chefs !

Cette saison de Top Chef aura marqué les esprits des téléspectateurs. Parmi les candidats préférés du public, on retrouve Mallory et Adrien !

Le premier est un jeune belge qui a séduit le public par sa spontanéité, sa joie de vivre et son incroyable talent alors qu’il n’a que 22 ans.

Le deuxième est le candidat atypique de la saison qui fait énormément rire les fans de Top Chef avec son flegme mais qui les impressionne par ses idées audacieuses.

Top Chef : Adrien et Mallory, un duo gagnant

Les deux candidats avaient d’ailleurs disputé une épreuve ensemble. En effet, ils ont créé un restaurant fictif tous les deux lors de la fameuse guerre des restos. Leur concept ? Une friterie moderne nommée 140°C ! Les cuisiniers avaient alors imaginé un repas complet de l’entrée au dessert à base de pommes de terre, un produit qui parle à Mallory en raison de ses origines et qui plaît énormément à Adrien.

Leur duo avait extrêmement bien fonctionné et aucune mésentente n’avait été remontée. Adrien et Mallory avaient d’ailleurs gagné haut la main cette épreuve en remportant l’unanimité des votes. Le jury s’était régalé et s’était senti très bien accueilli dans leur restaurant. Le 140°C était un clin d’œil à l’épreuve du chef Christophe Hardiquest pendant laquelle Mallory avait raté la cuisson de ses frites en les faisant frire à 130°C plutôt qu’à 140°C.

Aujourd’hui, Adrien est en finale contre le candidat d’Hélène Darroze, le chef étoilé David. Les deux hommes sont aux antipodes et on a hâte de savoir ce qu’ils vont proposer… Mais Mallory n’a pas à rougir de son parcours : à seulement 22 ans, il a fini 3ème de Top Chef 2020. Pas de doute, une superbe carrière s’offre à lui. Il a remporté de nombreuses épreuves extrêmement difficiles, comme celle de Yannick Alléno.

Top Chef : les internautes protestent contre la défaite de Mallory

Les internautes se sont d’ailleurs indignés lorsque Mallory a perdu aux portes de la finale. Ils rêvaient d’une finale Adrien / Mallory et ils ne comprennent toujours pas pourquoi Mallory n’est pas passé. En effet, le jeune cuisinier a perdu sur sa propre épreuve alors qu’il l’a réussie… Il a imposé un turbot cuit en vessie, sur l’arrête.

Je me lève et je vois que la finale c'est Adrien et David, et pas Adrien et Mallory ? C'est quoi ce bordel ? Je voyais tellement une finale Mallory et Adrien, ça aurait été le rêve. 😭

Bon, on a Adrien en finale, et ça c'est beau ! Il va tout casser !#TopChef #TOPCHEF2020 pic.twitter.com/XVTBEzw2Ju — Suika ~ グリムジョー (@_Suikaa_) June 11, 2020

Il maîtrisait totalement cette technique et sa vessie était donc gonflée comme demandé. Adrien s’en est également bien sorti mais la vessie de David était au final toute dégonflée. Cependant, le goût a primé et la cuisson du turbot ainsi que les assaisonnements de David étaient meilleurs.

Adrien et Mallory n’avaient aucun point mais Mallory a été le seul à perdre sur son épreuve. C’est donc Adrien qui s’est qualifié en finale, en face de David. Ce résultat a été très contesté sur les réseaux sociaux…

Top Chef : Mallory révèle qu’il veut ouvrir la friterie moderne 140°C avec Adrien !

Mallory Gabsi a été interrogé par nos confrères de La Dernière Heure au sujet de ses projets futurs. Et quelle ne fut pas notre surprise lorsqu’il a révélé qu’il avait pour idée de s’associer avec Adrien Cachot !

« On aimerait ouvrir le 140°C, restaurant que l’on avait imaginé lors de La Guerre des restos » a révélé Mallory. Il en a donc vraiment parlé avec Adrien… « En plus d’être un bon cuisinier, c’est un homme qui a beaucoup de créativité, des valeurs et qui est humain. » explique-t-il en dressant un beau portrait de celui qu’il a rencontré sur les plateaux de tournage.

Vous avez bavé devant les plats de Mallory et d’Adrien lors de la guerre des restos ? Vous pourrez peut-être bientôt les déguster en vrai ! « On aimerait que les gens retrouvent, ici ou en France, ce qu’ils ont vu dans l’émission » nous a appris Mallory.

Si le projet est en cours de discussion, il ne sera malheureusement pas mis en place avant un petit moment. En effet, Mallory s’est engagé auprès de son chef Yves Mattagne pour être présent lors de l’ouverture de ses restaurants La Villa Lorraine et l’Art Club. Ce n’est qu’après avoir honoré sa promesse qu’il pourra se lancer dans le grand bain aux côtés d’Adrien.

On n’en doute pas, ce futur projet sera certainement un franc succès et on espère de tout cœur qu’il se concrétisera !