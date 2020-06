Top Chef : à cause du COVID-19, la finale sera bien différente

Le COVID-19 a bousculé tous les programmes télévisuels et Top Chef fait parti de ceux qui doivent innover.

Si les médias parlent du coronavirus depuis la fin de l’année 2019, personne n’a vraiment vu venir les conséquences qu’aurait ce virus sur le monde entier – et notamment sur la France.

Touché par une épidémie meurtrière, la France fait partie des pays les plus touchés. Le Gouvernement d’Emmanuel Macron a donc mis en place des mesures strictes de confinement.

Le secteur télévisuel paralysé

Afin de respecter les mesures de distanciation sociale imposées et d’assurer la sécurité de tous, les tournages des émissions ont été reportés. Les chaînes de télévision ont du innover, réfléchir à comment compléter leur grille.

TF1 a décidé par exemple de faire plaisir aux téléspectateurs en diffusant les huit épisodes de la saga Harry Potter, suivis chaque semaine par des millions de téléspectateurs. De quoi faire quelque peu avaler la pilule concernant ses choix de diffusion de Koh Lanta, avec des épisodes scindés en deux pour s’assurer de pouvoir diffuser la finale en direct.

M6 a choisi cette même option avec Top Chef. L’émission s’est déroulée sur 18 semaines puisque certains épisodes étaient également coupés.

Koh Lanta et Top Chef : même combat final

Ceux qui ont assisté à la finale de Koh Lanta et qui connaissent l’émission ont évidemment remarqué de nombreux changements. Le programme de Denis Brogniart s’est retrouvé privé de son public. Les candidats étaient éloignés les uns des autres et tout rapprochement est totalement proscrit.

Cela donnait à la finale un aspect hermétique étrange. Car si la bonne humeur régnait, il nous est encore étrange de voir les candidats fêter seuls une victoire, sans embrassade ou étreinte.

Et pour Top Chef, cela sera encore plus différent puisque la finale aura lieu…par visioconférence.

Un chef absent, une cérémonie par webcam

Les fans de l’émission attendent chaque année avec impatience la traditionnelle cérémonie du couteau. Le moment où les deux candidats encore en lice vont savoir qui remporte la compétition est toujours un grand moment de télévision, riche en émotion.

Mais cette année, tout ne se passera pas comme d’habitude. Généralement, la dernière émission est enregistrée par la production de M6 quelques jours seulement avant sa diffusion. Une manière pour la chaîne d’éviter les fuites et de préserver jusqu’au bout le suspens. Mais cette année, en raison de l’épidémie de COVID-19, l’émission ne sera pas exactement la même.

La production l’a indiqué, elle se passera par vidéo conférence.

Stéphane Rotenberg pense que les téléspectateurs vont comprendre

Le présentateur Stéphane Rotenberg s’est chargé d’en indiquer un peu plus sur la grande finale. Nous savions déjà que le nouveau chef, Paul Pairet, ne pourrait pas être présent du fait de la fermeture des frontières. En effet, il vit en Chine puisqu’il possède plusieurs restaurants à Bangkok.

Mais cette absence physique ne sera finalement pas si terrible. En effet, les candidats seront présents depuis leur domicile entourés de quelques proches seulement. Les chefs seront présents par vidéo pour les féliciter ou les consoler.

Stéphane Rotenberg s’attend à ce que les téléspectateurs comprennent que la qualité d’image et de son ne sera pas optimale mais qu’ils n’ont pas trouvé d’autres solutions.

Le présentateur a expliqué avoir tourné quelques séquences depuis la fin du confinement et qu’il a trouvé l’ambiance sur le plateau très particulière, avec toutes ces personnes qui portent des masques et qui restent éloignées les une des autres.

Qui de David, Adrien et Mallory remportera l’aventure ?

Ils sont encore trois en lice, mais ils ne seront bientôt que plus que deux. David Galiienne, Adrien Cachot et Mallory Gabsi espèrent tous retirer le fameux couteau, celui annonciateur de victoire.

Top Chef est une émission plébiscitée par les téléspectateurs mais apporte aussi une véritable notoriété au gagnant et une certaine crédibilité. Gagner est donc vecteur de réussite et chacun des candidats encore en course espère inscrire son nom dans la légende de l’émission.

La fin de Top Chef marque une certaine fin pour cette époque si étrange. C’est l’une des dernières émissions à avoir commencé avant le confinement et à s’être retrouvé bouleversée par celui-ci. Après la fin de Koh Lanta, cela lance le début de l’été et de la nouvelle programmation estivale qui sera, on l’imagine, également impactée par le virus.

En attendant, la demi-finale de Top Chef sera diffusée le 10 juin 2020.