Résumé de la finale de Top Chef 2020 : David sacré grand champion de cette saison de l’audace !

Les fans attendent avec impatience l'épisode final de Top chef 2020. Alors qui d'Adrien et de David va remporter la victoire ? Verdict ce soir à partir de 21h05 ! L'équipe de Barbanews sera en direct pour vous retranscrire l'épisode.

23h45 : et c’est ainsi que s’achève la saison 11 de Top Chef. David est sacré gagnant de l’édition 2020 en ayant réalisé des plats d’une justesse extrême. Adrien restera quant à lui dans les esprits de tous les téléspectateurs, surement déçus de sa défaite…

23h44 : « il faut savoir perdre avec classe », telle est la phrase d’Adrien face à sa défaite. « Il y a des défaites qui sont aussi belles que des victoires » lui dit Paul Pairet. Pour Adrien, tout est gagné malgré sa défaite…

23h43 : c’est David qui remporte cette dernière saison de Top Chef ! Grosse émotion pour le chef étoilé et sa famille

23h42 : c’est reparti…

23h34 : la publicité est lancée avant le résultat ! M6 aime bien jouer avec les nerfs de ses téléspectateurs…

23h33 : les pourcentages des votes sont distribués. 43,59% et 56,41%, voici le résultat… Un candidat a tout de même largement pris le dessus.

23h30 : chaque cuisinier voit son chef de brigade en visioconférence. Les deux chefs félicitent leur candidat !

23h29 : les neveux d’Adrien interviennent et lui rendent hommage sur une chanson de la coupe du monde ! Adrien a l’air ému (c’est rare !) car il aime énormément ses neveux

23h28 : c’est au tour d’Adrien d’avoir des félicitations de la part de ses proches

23h27 : les parents de David sont très fiers de lui, David pleure. Son ex-femme parle à David avec beaucoup d’émotion, on voit qu’ils ont conservé de très bonnes relations. C’est beau à voir…

23h26 : séquence émotion au restaurant de David

23h25 : Philippe Etchebest donne 5/10 aux deux candidats, comme Michel Sarran. Il aime les deux personnalités.

23h24 : Paul Pairet fait l’inverse : 6/10 à Adrien et 4/10 à David. Il donne plus de points à Adrien car il a réussi à faire un dessert conceptuel.

23h23 : Hélène Darroze donne 6/10 à David et 4/10 à Adrien en raison du plat principal de David qui était meilleur que celui d’Adrien selon elle.

23h22 : Michel Sarran donne 5/10 aux deux candidats. Pour lui, David est resté trop simple et trop sage. Adrien, quant à lui, a fait un dessert qui restera gravé dans sa mémoire.

23h20 : Adrien est déçu de lui car les plats qu’il a sorti ne sont pas parfaits selon lui. David, quant à lui, est content de sa réalisation.

23h19 : les deux candidats ont fait une très belle finale. Les résultats seront très serrés…

23h18 : la dégustation est terminée ! Place aux résultats

23h17 : les bénévoles se posent beaucoup de questions sur le dessert et adorent l’idée du dessert engagé. Ils sont impressionnés par le gobelet. Le goût est également au rendez-vous ! « Originalité, engagement, intensité : ça plaît, c’est incroyable » a affirmé une bénévole. Ils sont totalement conquis…

23h16 : Philippe Etchebest et Michel Sarran ont l’air absolument conquis par le dessert d’Adrien. Hélène Darroze trouve le dessert très intéressant ! « C’est le symbole de cette saison de l’audace car ça, il fallait le faire. Je suis scotché. » a déclaré Michel Sarran.

23h14 : les chefs sont bluffés par l’esthétique du dessert, Hélène a même été prise au piège en pensant que le gobelet était vrai.

23h13 : les bénévoles sont surpris par le visuel qu’ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup son dessert et le chou-fleur !

23h11 : les chefs aiment beaucoup le visuel du dessert de David. Tous les chefs sont conquis par le chou-fleur rajouté dans le dessert.

23h10 : les deux candidats ont envoyé leur dessert, c’était le dernier plat.

23h09 : David remercie toute sa brigade pour le travail accompli.

23h09 : Adrien est très fier de son dessert et de son équipe. Il est heureux d’avoir partagé cette finale avec sa brigade.

23h08 : c’est au tour du dessert… le verdict se rapproche

23h04 : les bénévoles apprécient le dressage de leur côté et surtout le goût. Ils aiment énormément le goût, les textures et le peps. Certains sont cependant déçus par le « gras » du plat.

23h02 : la présentation d’Adrien ne plaît pas trop aux chefs mais Michel Sarran aime les couleurs du plats. Hélène Darroze n’adhère pas et les autres chefs ne sont pas très convaincus car Adrien a été « trop » sage.

23h01 : les bénévoles de la Croix Rouge sont ravis par le plat de David autant au niveau de la dégustation que sur le visuel.

23h : le plat de David séduit les chefs sur le visuel. La cuisson du suprême est parfaite ! Les épices se sentent et les chefs ont l’air de se régaler.

22h59 : le dressage d’Adrien prend plus de temps mais réussit à envoyer son plat dans les temps.

22h58 : Adrien a de gros soucis sur ses sphères d’airelle… Il stresse beaucoup et fait tout pour s’en sortir.

22h56 : les candidats se dépêchent de dresser leurs plats

22h54 : les bénévoles de la Croix Rouge sont ravis de l’entrée de David. Tout est bien équilibré et punchy selon eux.

22h53 : Etchebest valide le plat, tout comme Hélène Darroze. Michel Sarran et Paul Pairet sont d’accord. Verdict : c’est pas sur l’entrée que la différence va se faire car les deux plats sont réussis et reflètent la personnalité des deux candidats.

22h52 : c’est l’entrée de David qui prend la suite

22h50 : les bénévoles valident le visuel ainsi que la dégustation ! Le plat d’Adrien a l’air de remporter tous les suffrages sauf celui d’Hélène Darroze.

22h49 : les chefs valident le visuel. Hélène Darroze est dans l’acidité, elle trouve un déséquilibre. Philippe Etchebest et Paul Pairet apprécient.

22h48 : c’est l’entrée d’Adrien qui commence

22h47 : c’est parti, les entrées sont lancées ! L’heure de la dégustation a sonné.

22h46 : David est confiant sur le dressage de son entrée. Adrien donne le lead à Martin sur le dressage de son entrée mais il n’est pas très content du laquage de ses tomates.

22h45 : Stéphane Rotenberg donne le top départ pour dresser les entrées. Dans quelques minutes, plus de 100 assiettes vont être envoyées ! Un défi de taille…

22h44 : les bénévoles de la Croix Rouge et les chefs de brigade sont installés à table, le service va bientôt débuter

22h43 : Diego impressionne le chef Pairet par son efficacité et sa rapidité mais il espère qu’Adrien réussisse à faire tous les gobelets.

22h42 : Diego est à fond pour faire gagner Adrien. Il prépare d’abord la glace aux champignons

22h41 : Diego se lance sur le dessert d’Adrien

22h40 : « Quitte à perdre, autant perdre avec ses cou*lles » déclare Adrien

22h39 : crumble au cacao, mousse au chocolat accompagnée avec pralin de tournesol, pâte de citron, glace aux champignons de paris… Adrien prend des risques pour son dessert engagé !

22h36 : on revoit le plat de sucrine d’Adrien qui avait bouleversé les chefs. Ensuite, Adrien s’est davantage lâché. Avec Mallory, il avait gagné la guerre de resto avec une friterie moderne. Il avait également impressionné tout le monde avec son show au flambadou. Son hot-dog revisité avait également remporté tous les suffrages.

22h35 : « J’ai l’impression que ça fait 27 ou 30 ans que je suis sur mes gobelets et là j’en ai plein le… voilà ! » « J’ai 3 moules pour faire 100 gobelets, c’est complètement c*n »

22h27 : et une autre page de pub…

22h21 : Adrien est toujours sur ses gobelets

22h24 : Michel Sarran et Hélène Darroze goûtent le dessert mais n’ont pas l’air convaincus. Sa chef de brigade est un peu déçue car elle trouve que ça manque d’originalité. Michel Sarran trouve que ça manque de fraîcheur. Cependant, David dit qu’il manque des éléments et il est persuadé que son dessert est bon quand il est complet.

22h23 : le cœur de mangue est une étape délicate à réaliser, David prend le parti de s’en charger. « J’ai gagné tous les desserts du concours, c’est pas un dessert de finale qui va me faire perdre ! »

22h22 : Jean-Philippe s’occupe du dessert et fait une mousse de coco légère. David en est très content.

22h21 : on passe au dessert de David !

22h19 : Justine donne tout pour avoir 110 jolies sphères d’airelle… et Adrien est toujours sur ses gobelets en sucre.

22h18 : Justine s’occupe des ravioles et Paul Pairet est fier d’elle. La cuisinière doit s’appliquer sur les accompagnements pour un dressage harmonieux.

22h15 : Martin s’attaque à la viande et utilise le stime. La viande va donc prendre 3h à cuire mais Martin a réussi la cuisson à la perfection. Les deux chefs disent à Adrien de ne pas effilocher la viande mais il veut quand même effilocher un peu. Tout le monde est donc d’accord.

22h14 : Adrien joue sur les couleurs pour son plat et il a choisi le rouge avec la betterave et l’airelle.

22h11 : Martin assure le plat d’Adrien à base d’abats de veau

22h10 : la cuisson du coquelet est parfaite ! David est ravi et pense que la victoire est pour lui

22h08 : le jus réalisé par Nastasia plait beaucoup à David. Il cuit les keftas dedans pour rehausser le goût épicé

22h06 : Hélène Darroze est déçue des keftas proposées par David car elles ne sont pas assez épicées

22h06 : zoom sur la brigade de David

22h04 : Adrien a repris le lead et les fausses tomates sont très belles. Ouf ! Il a réussi à rattraper le coup mais il y a beaucoup de travail

22h03 : la chlorophylle a brûlé… il va falloir l’arranger ! C’est la première fois qu’on voit Adrien s’énerver et stresser.

22h02 : Adrien n’est pas satisfait des tomates de Mory. Il appelle donc les autres cuisiniers pour aider Mory tout de suite à façonner les fausses tomates.

21h59 : Mory a énormément de travail sur l’entrée : 200 gambas et 90 Saint-Jacques. Il a vraiment du mal à gérer tout seul ses montages des « fausses » tomates

21h58 : zoom sur la brigade d’Adrien

21h57 : Paul Pairet s’inquiète pour Adrien et le montage de ses gobelets en sucre

21h56 : Hélène Darroze est persuadée que le grand gagnant de Top Chef est David

21h51 : David teste la cuisson de ses raviolis… et ça fonctionne ! Les raviolis sont très beaux

21h43 : c’est parti pour une page de publicité

21h42 : David n’est pas content de toutes les raviolis, certains ne sont pas assez soudés et risquent de s’ouvrir à la cuisson ! « Les garçons ne sont pas au top sur le montage des raviolis » dit-il.

21h41 : Jordan et Mallory commencent à façonner les ravioles, il y en a 100 à faire et c’est très long…

21h38 : Hélène Darroze est déçue car elle ne sent que le combava et pas le goût de crustacés. David avoue qu’elle a raison car la bisque a perdu le goût de l’araignée.

21h36 : comme d’habitude, David ne nous déçoit pas avec ses dressages. Hélène Darroze le met en garde sur ses assaisonnements et sur l’acidité.

21h36 : les brigades donnent tout !

21h31 : Adrien réinterprète des classiques de bistro. Son entrée revisite les crevettes cocktail en trompe l’œil sous forme de tomate verte, le plat est un pressé de veau (il veut faire manger des abats au jury) avec une raviole de champignon et son dessert « Chocologie » est très engagé car il représente un sous bois pollué.

21h29 : Adrien est fier de lui car il s’est organisé pour une fois. Il part sur une cuisine bistro qui lui ressemble. Il fait 100% confiance à son équipe.

21h25 : l’entrée évoque un voyage de l’Italie à l’Indonésie avec le ravioli et les épices, le plat est un coquelet aux saveurs d’Orient et le dessert est lié aux îles avec une association chou-fleur, noix de coco et mangue.

21h23 : David veut raconter une histoire avec des plats évoquant des voyages. Il est très organisé et met ses équipes dans de bonnes conditions. Jordan et Mallory font l’entrée, Nastasia fait le plat et Jean-Philippe se met sur le dessert.

21h23 : le top est lancé, l’affrontement commence… les candidats présentent leurs plats

21h22 : c’est un tirage au sort qui va déterminer les brigades associées. Adrien tire donc la brigade de Philippe Etchebest et David récupère la brigade de Michel Sarran, comme il le souhaitait.

21h20 : les renforts arrivent ! Pour la première fois, deux chefs de brigade intègrent les équipes des finalistes : Philippe Etchebest avec Diego et Martin / Michel Sarran avec Nastasia et Jordan.

21h18 : Stéphane Rotenberg souhaite la bienvenue à tout le monde dans le palace le plus étoile d’Europe, le George V. Il félicite Adrien et David.

21h16 : Adrien dit qu’il a beaucoup évolué avec Top Chef et qu’il est plus sûr de lui grâce au concours. Sa force selon lui ? Il garde son calme et reste zen en toutes circonstances !

21h15 : David a un avantage selon Hélène Darroze, il gère déjà une brigade contrairement à Adrien. De plus, il est a une étoile.

21h12 : les brigades sont reformées pour la finale. Adrien retrouve Mory et Justine tandis que David retrouve Mallory et Jean-Philippe. Ils se retrouvent donc tous au George V.

21h10 : c’est la première fois qu’Hélène Darroze est en finale. Elle remercie David.

21h09 : la finale de Top chef commence !

Ce soir, c’est la grande finale tant attendue de Top Chef 2020 ! Cette année, c’est l’original Adrien et l’étoilé David qui s’affrontent pour séduire le jury final. Comme à chaque fois, le jury est composé des chefs de brigade (Paul Pairet, Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest) et de 100 bénévoles de la Croix Rouge.

Mais la finale ne se déroulera pas comme d’habitude en raison du coronavirus. La Production de Top Chef n’a pas été épargnée par la pandémie. Elle a déjà dû prendre la décision de rallonger cette saison qui compte au final 18 épisodes. Les fans n’ont pas été ravis d’apprendre que certains de leurs épisodes allaient être coupés…

C’est également ce qu’a décidé la Production de Koh-Lanta. L’épisode final comportait également moins d’épreuves car, généralement, il regroupe la course d’orientation, les poteaux ainsi que le prime en direct.

Top Chef 2020 : une saison très suivie

Quand bien même, la saison 11 de Top Chef a été très suivie par les fans et elle a suscité de vives réactions.

Si on lit les messages postés sur Twitter, on se rend compte que :

les internautes sont indignés du départ de Mallory

ils sont une majorité à ne pas vouloir que David gagne

la plupart souhaite une victoire d’Adrien

Paul Pairet, qui vient de faire son entrée dans le jury de Top Chef, est également très apprécié par les téléspectateurs. Ces derniers aiment sa fraîcheur, son enthousiasme et sa relation si particulière avec Adrien. En revanche, plusieurs internautes sont agacés par la relation entre Hélène Darroze et David.

Top Chef 2020 : Adrien VS David, deux candidats aux antipodes !

En tous cas, la finale placée sous le signe de l’audace promet d’être passionnante ! Jamais deux candidats finalistes n’ont été si différents.

David Galienne est l’étoilé du concours Top Chef

D’un côté, nous avons David, l’étoilé du concours. Il a une cuisine plutôt classique même s’il aime rajouter des touches asiatiques dans ses plats. Le chef fait preuve d’une grande justesse, a réalisé plusieurs plats d’exception et nous offre à chaque fois de somptueux dressages. David aime à la fois les produits raffinés et la cuisine de terroir. Normand, il n’hésite pas à proposer des plats et notamment des desserts très gourmands.

Fusionnel avec Hélène Darroze, il a promis à sa chef qu’il l’emmènerait en finale et c’est chose faite. Les deux cuisiniers s’entendent extrêmement bien et sont toujours sur la même longueur d’ondes. « Du goût du goût du goût » est leur devise.

Adrien Cachot est l’original du concours Top Chef

De l’autre côté, nous avons Adrien, l’original du concours tant par sa cuisine que par son caractère. Son flegme et sa décontraction lors des épreuves, même les plus stressantes, ont surpris les chefs de brigade. Paul Pairet était au final le seul à le choisir et depuis, les deux cuisiniers ne se sont plus quittés.

Si Paul Pairet a toujours cru en lui, c’est parce qu’Adrien est capable de créer de grands plats (il a eu des coups de cœur), de se sortir de n’importe quelle situation et parce qu’il va toujours dans l’originalité. Adrien a un faible pour les produits délaissés (comme les abats ou les vieux légumes) et les aliments basiques, à l’inverse de David. Il mise toujours sur des associations originales, parfois aux accents asiatiques, et peut dérouter les papilles de ceux qui goûtent ses plats.

Top Chef 2020 : une finale reportée à cause d’un candidat malade

La finale a donc bien été tournée au restaurant George V à Paris début février, mais rien n’a été simple. En effet, la France n’était pas encore confinée mais un autre élément a perturbé le tournage ! David est tombé malade en contractant une gastro-entérite la veille de la finale, dans la nuit… Les équipes ont donc eu l’information le matin du tournage et tout a été chamboulé. Adrien a révélé qu’il a été tenu au courant 30 minutes seulement avant de commencer.

Le matin, la Production a donc dû tout annuler : l’équipe de Top Chef a alors prévenu en urgence les bénévoles de la Croix Rouge ainsi que le George V. Il a fallu réussir à trouver une nouvelle date avec le restaurant ainsi qu’avec les membres du jury final. La maladie de David aura donc bien tout chamboulé.

Top Chef 2020 : à cause du coronavirus, la cérémonie des couteaux ne sera pas habituelle

Par la suite, c’est le coronavirus qui complique la situation. La traditionnelle cérémonie des couteaux est d’ordinaire tournée sur une journée pour éviter les éventuelles fuites. Cette fois-ci, ce sera bien différent ! Les équipes de tournage sont allées chez Adrien à Paris et chez David en Normandie. La cérémonie des couteaux est donc tournée au domicile des candidats entourés des personnes avec qui ils sont confinés.

Adrien et David auront donc chacun un écran face à eux sur lequel apparaîtront leurs amis et famille ainsi que leur chef de brigade en visioconférence. Paul Pairet sera disponible même depuis Shangai.

« Ils peuvent parler, échanger, voir le moment du couteau, le pourcentage sur l’enveloppe… Cela permet d’être dans l’instantanéité et dans le dialogue » rassure la directrice artistique Virginie Dhers. Même avec ces dispositions particulières, les fans ont hâte de connaître le nom du grand gagnant de la saison 11 de Top Chef.

Alors, qui de David ou d’Adrien remportera la victoire ? Rendez-vous sur Barbanews ce soir à 21h05 pour une retranscription de l’épisode en live !