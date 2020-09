Pierre-Jean Chalençon d’Affaire Conclue fait scandale dans l’émission avec une offre choquante !

Pierre-Jean Chalençon d’Affaire Conclue fait une proposition qui choque pendant l’émission !

Comme on le sait tous, pour qu’une vente se fasse rapidement, il faut savoir s’y prendre et user de tous les rouages ! En effet, un objet qui n’est pas suffisamment bien présenté ou mis en valeur peut mettre beaucoup de temps à se vendre, tout comme la méconnaissance d’un objet que l’on vend ! Nombreux sont les français qui ont vendu au rabais sans le savoir des objets qui étaient insignifiants à leurs yeux mais qui avaient en réalité beaucoup de valeur sans même qu’ils le sachent !

Et c’est bien là tout le travail des antiquaires de chercher les bonnes affaires et d’en faire profiter par la suite aux réels collectionneurs, tout en le vendant au bon prix ! Un concept qui cartonne à la télévision dans “Affaire Conclue” mais également dans d’autres émissions comme “Storage Wars” qui est actuellement diffusé sur la TNT. Mais c’est lors de l’émission “Affaire Conclue” présentée par l’animatrice Sophie Davant sur France 2 que Pierre-Jean Chalençon va faire une proposition à une candidate qui sera pour le moins très surprenante !

Effectivement, nous sommes là bien loin des ventes que l’on peut voir habituellement dans l’émission… Mais de quelle vente s’agit-il exactement ? Et qu’aurait pu faire Pierre-Jean Chalençon dans “Affaire Conclue” pour choquer la candidate ? S’agit-il d’une offre de prix exorbitante ou alors d’un prix au contraire qui lui semblerait trop bas ? Et bien la réponse ne va pas se faire attendre bien longtemps dans l’émission…

Affaire Conclue : cette candidate venait dans l’émission pour vendre un meuble Napoléon III, quand tout à coup…

C’était il y a à peine quelques jours dans l’émission “Affaire Conclue” sur France 2 présenté par Sophie Davant. Une candidate, prénommée Nicole, était venue dans l’émission alors pour vendre un magnifique meuble Napoléon III. Elle s’attendait bien évidemment à pouvoir le vendre à un prix des plus intéressants. Et pour cause, le meuble qu’était venue vendre la candidate Nicole de 69 ans datait du 19ème siècle ! Sûre d’elle, la candidate espérait en tirer un bon prix pour et comptait bien en profiter ! Mais comment ont réagi les antiquaires face à ce meuble très ancien ?

C’est tout d’abord le commissaire priseur Harold Hessel qui a réagi en indiquant que ce meuble Napoléon III était effectivement très “sophistiqué” et pourrait bien se vendre à un excellent prix par conséquent. En étant bien conservé, ce meuble ancien aurait pu se vendre selon lui entre 800€ et 1000€. Mais malheureusement, l’état du meuble de la candidate d’Affaire Conclue n’est pas en parfait état, et par conséquent le commissaire priseur Harold Hessel ne l’a estimé qu’à 200€. On a imaginé alors la grande déception de la candidate qui espérait en tirer bien plus sans doute… Mais tout ça, c’était bien sûr sans compter l’intervention de Pierre-Jean Chalençon. Va-t-il proposer une offre supérieure ou inférieure ?

Et bien le moins que l’on puisse dire, c’est que la candidate a été extrêmement choquée, puisqu’il a fait une proposition non pas à 200€ ou 800€ comme aurait pu le conseiller le commissaire priseur… mais à seulement 1€ symbolique ! Une somme qui a jeté un froid et que personne n’a compris sur le moment : s’agit-il d’une blague ? Et bien Pierre-Jean Chalençon va justifier son prix en expliquant qu’il s’agit là d’une simple proposition, que Julien Cohen s’est empressé de justifier par la suite.

“C’est un euro symbolique, c’est l’euro de l’amour, l’euro de la passion”

En effet, le meuble étant très abîmé, celui-ci nécessite un travail très important de rénovation, qui fait qu’il serait difficile de le revendre à un passionné de meubles anciens en l’état ! Un fait que n’avait peut être pas anticipé la candidate Nicole et qui a dû être profondément déçue par la situation…

Alors qu’il a cédé la place sur cette enchère avec sa consoeur Caroline Pons, c’est finalement Bernard Dumeige qui l’a récupéré pour une belle somme de 170€, après avoir débattu avec Leticia Blanco.