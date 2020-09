Laëtitia sur France 2 : découvrez les acteurs de cette série inspirée d’une histoire vraie

Depuis le 21 septembre, France 2 a également dévoilé sa propre petite série baptisée Laëtitia. Sur M6, vous avez eu l’occasion de découvrir l’affaire de Xavier Dupont de Ligonnès grâce à Un homme ordinaire. Pour cette production qui est adaptée d’un fait divers, nous vous conseillons de lire le livre Laëtitia ou la fin des hommes d’Ivan Jablonka. En effet, l’histoire est basée sur le décès de la jeune fille en 2011 par Tony Meilhon. Ce ne sont pas forcément des acteurs connus qui sont au rendez-vous, mais vous pourriez être satisfait.

A la découverte des acteurs de Laëtitia sur France 2

Vous avez pour les premiers rôles Sophie Breyer et Marie Colomb, elles incarnent respectivement Jessica et Laëtitia Perrais, ce sont des jumelles. Vous avez notamment pu les découvrir dans Merrick, Vaurien ou encore Section de recherches et même Prise au piège. Le père est proposé par Kevin Azaïs et il a tourné notamment dans Compte tes blessures et Les Combattants. Pour la mère prénommée Sylvie, c’est Chloé André qui lui donne vie et elle a joué dans Le poids des mensonges.

Scandaleux qu’une chaîne de télévision se fasse de l’audimat avec cette série. Aucun respect pour ceux qui restent et pour la souffrance endurée par Laëtitia. France 2 va t’elle donner du fric à la sœur de laeticia qui a vécu ce drame,ou gaver ceux qui ne respectent rien? https://t.co/HDWQLkgMsv — Daniel (@daniel49123) September 21, 2020

Si vous n’êtes pas des adeptes des petites séries à la télévision, le casting ne devrait pas être connu, mais la production mérite le détour .

. Dès qu’elles ont eu 13 ans, les deux enfants ont été placées chez les Patron. Vous avez donc Gilles interprété par Sam Karmann.

Il a joué dans Crimes parfaits ou encore l’emprise.

Pour Michelle, c’est Clotilde Mollet qui est au rendez-vous et sa carrière a commencé dans les années 80.

Par exemple, elle a joué dans l’incroyable film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain et même Intouchables avec Omar Sy. Si vous posez la question concernant le personnage de Tony Meilhon, sachez qu’il est incarné par Noam Morgensztern. Il est apparu dans plusieurs productions comme Louis la brocante ou encore Le juge est une femme, et même Avocats & Associés. Cet acteur a aussi brillé dans le monde du théâtre ou encore pour le doublage de certains personnages. À ce stade, vous avez sans doute envie de découvrir Laëtitia, qui est une série en plusieurs épisodes. Si vous avez manqué la diffusion, sachez que le replay est votre meilleur ami au même titre que la VOD.

La série Laetitia de France 2 avec des vrais morceaux de JT et intervention des politiques est très malaisante je trouve mais elle a le mérite de montrer qu’on a les mêmes problématiques tous le temps un fait divers une critique du système judiciaire, des promesses de politiciens — Jennnnnnnn (@jennicolas) September 19, 2020

Deux autres acteurs importants pour Laëtitia

Dans cette série, une enquête a forcément vu le jour notamment pour retrouver le meurtrier de Laëtitia. Vous avez donc le gendarme qui est incarné par Yannick Choirat et il a été présent dans Les Témoins notamment. Au cinéma, il a évolué dans De rouille et d’os. En ce qui concerne l’assistante sociale baptisée Béatrice Prieur dans cette mini série, c’est Alix Poisson qui lui donne vie. Vous avez pu la suivre dans Jeux d’influence et Disparue.

Jean-Xavier de Lestrade et Sam Karmann, qui sont respectivement le réalisateur et l'acteur de la série Laëtitia (diffusée à partir de lundi soir sur France 2), laquelle traite des violences sexuelles, de la pédocriminalité et du meurtre en 2011 de la jeune Laëtitia Perrais. https://t.co/zDUfN8txzt — Damien Leblanc (@damien_leblanc) September 20, 2020

Vous savez désormais que la série vous tend les bras sur France 2 et les premiers épisodes ont été diffusés ce lundi soir. Pour le replay, il suffit de vous rendre dans la partie dédiée à France Télévision depuis votre téléviseur ou sur Internet. Si vous possédez également un catalogue avec la vidéo à la demande, vous pourrez sans doute acheter l’intégralité de la saison, cela vous évitera d’attendre le début de la semaine à chaque fois, vous pourrez ainsi dévorer cette série dès que vous le souhaiterez. Il y a aussi la bande-annonce pour vous donner un petit avant-goût de cette production française.