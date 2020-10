La Boum : voici les anecdotes que vous ne connaissez peut-être pas pour ce film culte

En France, nous avons certains films qui ont pu marquer les esprits que ce soit chez les adultes ou les adolescents. La Boum, même si le démarrage n’a pas été conséquent avec 2000 places seulement pour le premier jour d’exploitation, le succès a rapidement été au rendez-vous au fil des années. Quelques jours après la sortie, les entrées étaient beaucoup plus nombreuses et il y a eu un véritable phénomène.

Les meilleures histoires pour le film La Boum

Si au départ, moins de 3000 places ont été vendues au cours des 48 heures, le film a rapidement connu le succès le premier week-end d’exploitation. Pour la première année, ce sont tout de même plus de 4.3 millions de places qui ont été écoulées et finalement, le succès a été beaucoup plus fort que Star Wars, l’épisode de l’Empire contre attaque.

Bien sûr, la Boum a également été le sacre pour l’actrice principale à savoir Sophie Marceau qui a également pu acquérir une belle notoriété .

. Le réalisateur a toutefois eu des difficultés pour trouver l’actrice idéale et plusieurs ont été envisagées comme Sandrine Bonnaire, Cristina Reali ou encore Emmanuelle Béart.

Pour Sheila O’Connor, la suite de la Boum n’a pas forcément été rose, l’actrice a été ciblée par de nombreuses jalousies.

Le premier film 'La Boum' sera diffusé ce soir sur TFX.💕 pic.twitter.com/zLCRmFoXUE — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 27, 2020

Après la présentation de ce film culte en France, elle a même été contrainte de stopper ses études et elle a tenté le tout pour le tour afin d’avoir une grande carrière dans le cinéma. Elle n’a pas forcément eu la chance de Sophie Marceau, mais elle a eu quelques petits rôles.

La Boum, c’est un film culte et une chanson mémorable

Il suffit d’écouter les premières notes pour reconnaître immédiatement le titre qui accompagne ce film. L’un ne peut pas se séparer de l’autre et vous connaissez donc Reality. Dans près de 15 pays, la chanson a tout de même connu un succès incroyable que ce soit en Europe ou en Asie dès la sortie du film dans les salles de cinéma. Le principal atout concerne les paroles qui sont finalement internationales et elles peuvent être interprétées par tout le monde. La chanson de Richard Sanderson reste aussi dans les annales avec près de 8 millions d’exemplaires qui ont pu être écoulés.

La Boum (1980) de Claude Pinoteau

Été 85 (2020) de François Ozon pic.twitter.com/vBMgnccoUW — CinéVerse (@CineverseOff) October 27, 2020

Une petite anecdote traîne aussi dans les cartons, car l’interprète de ce titre mythique devait être Gilbert Montagné selon Vanity Fair. Ce dernier aurait refusé de la chanter, il est donc passé à côté d’un succès incroyable qui a marqué toutes les générations depuis la sortie de ce film culte. Le chanteur aurait aussi été recalé puisque le timbre de sa voix ne collait pas au morceau et il ne voulait pas apparemment à l’époque chanter des titres en dehors de son répertoire. De plus, le film est souvent proposé à la télévision.