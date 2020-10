Découvrez les premières images de The Prom, prochain film évènement de Netflix au casting 4 étoiles !

L’année 2020 est la grande année du réalisateur et producteur ! Fort d’un deal avec Netflix, il a déjà offert plusieurs productions qui ont toutes connu un joli succès sur la plateforme américaine. Dans Hollywood, il nous a plongé au coeur de la cité du cinéma, dans un Los Angeles d’après guerre où de jeunes artistes (acteurs, auteurs…) souhaitent tenter leur chance et devenir des stars. La mini-série a été accueillie avec chaleur par la presse, tout comme Ratched, sortie plus récemment, et qui se présente comme un préquel au film culte Vol au-dessus d’un nid de coucou. Boulimique, Ryan Murphy ne semble jamais s’arrêter puisque sa prochaine oeuvre, The Prom, sortira à la fin de l’année sur Netflix.

Premières images du film 'The Prom' de Ryan Murphy avec Meryl Streep, James Corden, Keegan-Michael Key, Kerry Washington, Nicole Kidman, Andrew Rannells, Jo Ellen Pellman et Ariana DeBose. Le film sortira le 11 décembre sur Netflix. pic.twitter.com/JtaF65cUIb — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 7, 2020

Meryl Streep et Nicole Kidman se retrouvent

The Prom tournera autour de quatre anciennes stars de Broadway (interprétées par Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden et Andrew Rannels) qui se rendront dans une petite ville de l’Indiana pour apporter tout leur soutien à une adolescente qui ne peut se rendre à son bal de promo avec sa petite-amie. Dans une ville très conservatrice, elle est confrontée aux valeurs d’antan de la population locale, et pourra compter sur un quatuor excentrique pour l’aider à mener à bien son projet : profiter de ce moment inoubliable avec la femme qu’elle aime.

The Prom nous présente donc un casting incroyable, puisque nous retrouverons également Kerry Washington. Et pour la troisième fois de leur carrière, Nicole Kidman et Meryl Streep se retrouvent. Après The Hours, film pour lequel la première a obtenu l’Oscar de la meilleure actrice mais dans lequel elles n’ont échangé aucune réplique, et surtout la saison 2 de Big Little Lies, les deux comédiennes apparaitront à nouveau ensemble à l’écran. Elles retrouveront également un genre qu’elles connaissent bien : celui de la comédie musicale.

Nicole Kidman a surpris tout le monde dans Moulin Rouge où elle nous a montré sa magnifique et puissante voix, avant de tenter à nouveau l’expérience dans Happy Feet et Nine. Elle a également enregistré un duo avec Robbie Williams (Something Stupid). Quant à la seconde, elle a poussé la chansonnette dans Mamma Mia.

Get your first look at Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Keegan-Michael Key, Andrew Rannells, Ariana DeBose, Kerry Washington, and Jo Ellen Pellman in The Prom, a joyous adaptation of the beloved Broadway musical — directed by Ryan Murphy. Premieres December 11 pic.twitter.com/FQe0CSPdid — Netflix (@netflix) October 7, 2020

Des premières images colorés

Ces premières images dévoilées par la production rappelleront de beaux souvenirs à tous les fans de la série Glee. Car oui, Ryan Murphy est également derrière la série à succès Glee. Des costumes à l’éclairage, tout semble excessif, fluo et un brin excentrique. On s’attend à des performances d’acteurs à la hauteur, ainsi qu’une mise en scène originale qui viendra rythmer les numéros musicaux.

Ce film sera également l’occasion pour Ryan Murphy de poursuivre sa réflexion sur la communauté LGBT. Ouvertement homosexuel, le réalisateur crée souvent des personnages gays ou lesbiens pour parler au mieux de leur condition. Dans Glee, il a marqué l’histoire de la télévision avec le couple formé par Santana et Britanny. Il a d’ailleurs été profondément attristé par la mort de Naya Rivera, l’interprète de Santana, qui a tragiquement perdu la vie alors qu’elle se baignait dans un lac avec son fils (qu’elle a pu sauver in extremis avant de disparaître sous l’eau).

Avec ce personnage principale de jeune femme lesbienne qui souhaite vivre son amour librement sans être jugée par le regard de la population locale à l’esprit étriqué, Ryan Murphy pourrait nous offrir une belle ode à la tolérance et à l’ouverture d’esprit. Car en 2020, les actes homophobes sont encore bien trop nombreux et la société doit changer, et si le cinéma peut aider, alors il doit apporter sa pierre à l’édifice.

Le film disponible sur Netflix le 9 décembre prochain

Comme le casting l’avait annonçait sur les réseaux sociaux, c’est quelques jours avant la fête de noël que cette oeuvre joyeuse et festive envahira Netflix. On imagine que le succès sera au rendez-vous avec de tels acteurs. On attend désormais avec impatience la première bande annonce qui devrait nous présenter certaines chansons et nous apprendre plus sur la tonalité du film, qu’on attend légère et drôle.

Ce trailer ne devrait pas tarder à arriver puisqu’après la première affiche, ce sont des images exclusives qui nous sont présentées aujourd’hui.