Lidl vend cet arbre à chat à un petit prix, cette semaine les animaux sont à l’honneur !

On pourrait clairement avoir tendance à penser à tort que Lidl ne pense pas assez aux animaux, mais dans la réalité il se trouve que c’est faux et on a pu le voir une nouvelle avec de nouvelles déclarations complètement dingues dans le tout dernier catalogue de l’enseigne allemande qui risque de faire vraiment beaucoup de bruit. Dans ce dernier, vous allez notamment pouvoir découvrir des partenariats assez impressionnants avec certaines grandes marques comme Adidas. En effet, la marque allemande a décidé récemment de donner la possibilité à toutes celles qui n’ont pas pu partir en vacances de profiter de promotions assez exceptionnelles avec Adidas, cette fameuse marque dans le streetwear.

Vous allez également pouvoir trouver très bientôt dans les magasins Lidl des poêles de la marque Tefal qui restent assez tout de même très exceptionnelles : mais en revanche, il faut bien noter qu’il n’y en aura vraiment pas pour tout le monde et vous risquez alors d’être assez déçus si vous êtes en mesure de penser une seule seconde que la tendance reste la même d’une semaine à l’autre. En effet, l’enseigne de discount allemande a tout simplement pu décider de frapper très fort et de changer une grande majeure des produits chaque semaine dans les magasins.

Néanmoins, comme vous allez pouvoir le découvrir, il se trouve que cette semaine, Lidl a pu décider une fois de plus de mettre en avant les petits animaux, à commencer par les chats qui ont parfois bien besoin de nous pour pouvoir se dégourdir un peu les pattes !

Lidl vend cet arbre à chat à moins de 40 euros en édition limitée

Oubliez votre animalerie préférée et rendez-vous dès maintenant dans votre magasin Lidl préféré pour pouvoir vous procurer cet arbre à chat assez incroyable et dingue, c’est le moins que l’on puisse dire. Car si par le passé, on a d’ores et déjà pu entendre parler de certains produits pour le monde animal, personne aurait pu penser que Lidl allait pouvoir s’attaquer au marché des arbres à chat qui reste encore assez concurrentiel, il faut bien le dire…

Mais cette fois-ci, c’est un arbre à chat très complet que Lidl propose pour les chats : on retrouve tout d’abord plusieurs étages sur cet arbre à chat, mais également une petite échelle pratique pour les plus petits chats qui aimeraient l’utiliser. Enfin, on retrouve également des petites balles en peluches pour pouvoir jouer : les chats vont adorer pouvoir se rendre sur cet arbre à chat et jouer avec ! Mais pour les propriétaires de chats, ce sera aussi l’occasion d’éviter d’avoir des griffes à répétition sur le canapé notamment, alors il faut en profiter…

Lidl vend aussi d’autres produits pour les animaux cette semaine

En plus de cet arbre à chat exceptionnel vendu à 39,99 euros seulement et garanti pendant 3 ans, vous allez pouvoir trouver aussi d’autres produits pour les animaux à des tout petits prix chez Lidl.

Par exemple, depuis hier, on peut trouver par exemple un set de toilettage à seulement 19,99 euros, ce qui reste plutôt dérisoire quand on sait que les produits individuels peuvent parfois représenter des sommes qui sont tout de même très importantes pour les différents propriétaires d’animaux de compagnie, qu’il s’agisse de jeunes chats ou de jeunes chiens, mais également d’animaux plus âgés…