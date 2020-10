Domino’s Pizza : une énorme envie de vomir pour les clients de la pizzeria après avoir vu cet employé se laver les pieds dans un évier qui était dans la cuisine !

C’est la guerre dans le monde de la pizza et les concurrents font tout pour se détruire !

Bien que la crise sanitaire du coronavirus ait affaibli un très grand nombre d’acteurs de la restauration, et plus précisément les plus petites enseignes, certains grands noms du domaine ne sont clairement pas épargnés. On se souvient notamment du bad buzz qu’avait vécu il y a tout juste quelques semaines la grande enseigne de fast-food Burger King dès le lancement de son nouvel hamburger au fromage de chèvre. La chaîne de restauration avait alors interpellé les Produits Laitiers pour se féliciter d’intégrer du fromage de qualité dans ses hamburgers, avant de se faire clasher à cause de ses burgers qui ne ressemblaient clairement pas aux photos !

Mais les remarques sont également difficiles dans le domaine de la pizza où les plus grands noms du domaine, Pizza Hut et Domino’s Pizza, se font une guerre sur les réseaux sociaux. Pourtant, que ce soit chez l’un ou l’autre, la vente de pizzas n’a jamais aussi bien marché ! Il faut dire que c’est un produit qui est très bon, qui peut se composer de nombreux ingrédients qui plaisent à tout le monde : il y a forcément une pizza faite pour vous !

@McDonalds Montauk Hwy E. Patchogue, NY. Employees eating Domino’s pizza while licking their fingers and bagging orders of food. Disgusting pic.twitter.com/PLuSCxX0BU — Amanda (@AdeleDazeem) October 7, 2018

Bien que certains clients se refusent à manger des pizzas “exotiques”, les restaurants n’hésitent pas à innover et trouver de nouvelles recettes pour donner envie aux clients de revenir chez eux goûter de nouvelles saveurs. Mais quand il s’agit de goût, il y a certaines choses qui ne pardonnent pas et qui pourraient bien causer du tort à Domino’s Pizza dans les semaines à venir. En effet, on sait rarement ce qui peut se passer dans les cuisines des restaurants, et parfois au moindre goût douteux les clients les plus méfiants arrivent parfois à imaginer le pire concernant ce qu’il pourrait se passer dans les coulisses…

Cet employé de Domino’s Pizza se lave les pieds dans l’évier, les clients sont dégoûtés !

Is this like a oil spill in my pizza domino’s??? Disgusting pic.twitter.com/PILOGBzXun — Raihan’s gay lover (@Qweenofkingz) November 8, 2019

Comme l’a signalé le journal anglais Telegraph & Argus, c’est une photo qui va faire date pour Domino’s Pizza ! On a en effet pu découvrir une photo d’un employé de Domino’s Pizza assez choquante : ce dernier est en train de se laver les pieds sur une boîte de pizza utilisée par Domino’s Pizza, dans un évier qui serait selon les employés utilisé pour laver les casseroles et les poêles que l’on retrouve dans la cuisine. Sur une des photos qui a été prise, on peut d’ailleurs voir qu’une pizza Domino’s Pizza se trouve d’ailleurs sur le premier plan du cliché, à proximité de l’homme qui se lave les pieds dans la cuisine.

I’d go for Chinese 😉 Domino's pizza Bradford – employees washing their feet in the sink that's used for cutlery, utensils, food bowls, etc. Store says it honours Muslims religious need to perform wudhu, which is washing feet, hands, etc. 5 times a day before prayer. 🤮 pic.twitter.com/oXfmTnGSmI — Trevor Goodwin's (@trevorgoodwin54) August 31, 2020

Bien que les photos viennent tout juste de sortir sur les réseaux sociaux et dans les médias, l’incident s’est produit en pleine crise de coronavirus pendant le confinement, où les mesures sanitaires étaient alors très strictes. La chaîne de restauration a en revanche soutenu publiquement son employé qui se lavait les pieds pour des raisons religieuses, avant de faire sa prière. En revanche, interrogé par le Telegraph & Argus, l’enseigne a déclaré que l’employé ne devrait désormais plus faire ce geste qui pourrait choquer certains clients de l’enseigne, et que depuis il n’y avait d’ailleurs pas eu d’autre incident de ce type dans les pizzerias Domino’s Pizza.