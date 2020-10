Découvrez les pouvoirs mystérieux et insoupçonnés du coing, ce fruit de saison incroyable pour raviver votre corps à moindre prix !

Les fruits et légumes de saison sont bons pour la santé et pour votre portefeuille !

Ce n’est un secret pour personne aujourd’hui et tous les diététiciens vous le diront sans jamais hésiter une seule seconde : les fruits sont excellents pour la santé et vous devriez en consommer bien plus si vous n’êtes pas forcément en bonne santé ! Mais si on peut facilement avoir tendance à privilégier les fruits et les légumes que nous connaissons toutes et tous, nous avons malheureusement tendance à oublier et même sous estimer d’autres aliments qui sont pourtant très importants et qui ont d’autant plus beaucoup d’avantages insoupçonnés pour votre santé !

En ces temps de crise sanitaire et économique, il vaut mieux consommer des fruits de saison qui sont peu cher et excellents pour votre organisme : oubliez donc la fameuse tomate en hiver ou les clémentines pendant la saison estivale.

En automne, la saison est plutôt riche en fruits et légumes, bien qu’elle ne se limite pas qu’aux citrouilles comme on pourrait le penser à cause de la fête d’Halloween qui est désormais populaire dans le monde entier. Pourtant, il existe un fruit dont personne ne parle et qui a pourtant des propriétés excellentes pour votre santé. Il s’agit du coing ! Ce fruit a de très nombreux avantages, à commencer tout d’abord par le fait de pouvoir se manger facilement quand il est cuit dans des plats aussi bien salés que sucrés !

Pourquoi manger du coing pour votre santé ?

Il y a principalement trois raisons de manger des coings, comme l’a d’ailleurs signalé la diététicienne Véronique Liégois dans son livre Mes recettes sans gluten pour manger bon et bien.

Il vous empêche d’avoir la diarrhée

Pour ceux qui ont souvent ce problème, sachez que le coing est utilisé en sirop pour prévenir la diarrhée. Cela vient du fait que le coing est rempli de pectines et de polyphénols.

Il booste votre système immunitaire

Grâce à ses nombreux minéraux (potassium, phosphore, calcium, sodium, magnésium… pour ne citer qu’eux), le coing permet de renforcer le système immunitaire, mais aussi le système osseux et nerveux.

Il permet de réguler le cholestérol

En contenant beaucoup de fibres insolubles (la lignine ou encore la cellulose), le coing ralentit considérablement les graisses dans le système digestif et accélère leur élimination : idéal pour avoir un taux de cholestérol qui n’explose pas !

Le coing a d’autres avantages que vous ne soupçonnez pas !

Le coing est peu calorique

Avec ses calories peu nombreux (comptez seulement 57 calories pour 100 grammes), le coing correspond à peu de choses près à ce que l’on retrouve dans un kiwi.

Le coing est un fruit peu sucré

Au delà de ces quelques propriétés, le coing est aussi composé très bon pour la santé, car il est tout d’abord très peu sucré (11 grammes de glucides pour 100 grammes) et c’est ce qui en fait un excellent fruit pour les plats salés et sucrés.

Le coing est plein de vitamines bonnes pour la santé

Si vous n’avez pas assez de vitamines dans votre organisme, alors le coing est fait pour vous ! En effet, il contient presque toutes les vitamines B (excepté la B12 et la B8), mais aussi les vitamines E et C antioxydantes bien qu’à la cuisson ces propriétés soient malheureusement réduites. En résumé, le coing réduit grandement les chances de maladies cardiovasculaires et les risques d’ostéoporose.