Fruits et légumes d’automne : voici les aliments à acheter pour cette saison

Alors que l’été est désormais derrière nous, ce sont les fruits et les légumes d’automne qui s’invitent dans tous les commerces français. Vous pourrez alors préparer de délicieuses soupes avec des légumes qui vous permettront aussi de faire le plein de minéraux et de vitamines. Soyez vigilant puisque l’étal de votre commerce préféré peut vous induire en erreur.

Quels sont les légumes pour cet automne ?

Contrairement aux idées reçues, le choix est assez important, mais les consommateurs n’ont pas toujours la connaissance de cette liste. Vous pourrez alors déguster des topinambours, des scaroles, des salsifis, de la rutabaga, des radis noirs, du potiron et toutes les déclinaisons ainsi que les pommes de terre, les poivrons et les poireaux.

Pour l’automne, vous pourrez compter sur la patate douce, les panais, les oignons, les navets et le maïs .

. La laitue, les haricots verts, le fenouil, les épinards, les endives et les échalotes seront aussi au rendez-vous au même titre que les échalotes.

Les courgettes, les courges, les concombres, tous les choix ainsi que les champignons de Paris auront une place de choix dans votre panier.

Vous pourrez compter sur les carottes, les céleris, les brocolis, les betteraves, les blettes, les aubergines, les batavias ainsi que les artichauts et bien sûr l’ail pour accompagner de nombreux plats, et même préparer une délicieuse soupe avec du pain et du fromage.

Les fruits à découvrir pour l’automne

En parallèle, vous pourrez remplir votre panier avec des châtaignes, des coings, des figues, des fraises des bois, des kakis, des kiwis et des noisettes. Pendant l’automne, il est impossible de faire l’impasse sur les noix, les poires, les pommes, les prunes, les quetsches, les raisins et certaines tomates tardives. Les amandes sèches, les citrons, les clémentines auront aussi une place de choix au même titre que les mandarines pour la fin de la saison. Vous aurez l’occasion de réaliser de délicieux jus avec des oranges. Si vous êtes un adepte des jus verts ou ceux avec des fruits, l’automne vous permet de faire le plein de vitamines et d’énergie.

Bien sûr, les céréales et les légumineuses comme vous avez pu le constater sont aussi présentes avec le quinoa ou encore le sarrasin et le soja. Finalement, comme vous pouvez le constater, le choix est très large et il n’est pas aussi limité comme certains pourraient le croire. Du côté des légumes d’automne, c’est toutefois la citrouille qui a largement la cote puisqu’elle peut être déclinée en plusieurs versions.