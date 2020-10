Chocolat : cette découverte est hallucinante et va bouleverser votre quotidien, mélangé avec des noix de cajou il permet de vivre plus longtemps !

Il faut dire qu’avec toute cette variété immense de chocolats que l’on peut voir dans la grande distribution, comment ne pas se laisser tenter après tout ? Entre le chocolat noir, le délicieux chocolat au lait, et désormais les chocolats mélangés à du caramel, au sel, ou encore à des fruits, il y a forcément un chocolat en particulier qui sera fait pour vous !

Pourtant, on ne retrouve que très rarement le chocolat comme un aliment étant autorisé et toléré dans les régimes que l’on peut voir notamment dans les médias et les magazines. Mais une découverte récente pourrait bientôt faire changer la tendance, car si le chocolat ne permet pas de perdre du poids à priori, il est en revanche excellent pour la santé car il va vous permettre de vivre plus longtemps si vous le mangez dans certaines conditions.

Une étude scientifique sur le zinc et les polyphénols permet de révéler les pouvoirs secrets du chocolat !

L’information nous provient en effet d’une étude qui a démontré qu’en prenant des suppléments de zinc, l’homme pouvait vieillir plus lentement que prévu. Cela aurait pour effet d’éviter le stress qui peut se faire de plus en plus présent avec les années et causer des malades, notamment Alzheimer. Des chercheurs allemands ont affirmé qu’il était possible de prendre du zinc à doses fortes sans prendre de risques, bien qu’il faut toujours prendre des précautions et éviter les excès dans tous les cas !

Mais quel est le rapport direct avec le chocolat ? Et bien les scientifiques ont fait le rapprochement avec les polyphénols, un antioxydant que l’on retrouve dans le chocolat, le vin, mais aussi le thé ou encore le café. Des scientifiques issus de de l’Université allemande d’Erlangen-Nuremberg se sont rendu compte que le zinc activait un composé dans les polyphénols que l’on retrouve dans ces aliments et ces boissons. C’est la combinaison explosive du zinc mélangé aux polyphénols qui permet d’avoir des résultats surprenants !

Comment combiner les effets positifs du chocolat avec un autre aliment ?

En effet, ces derniers ont découvert que le zinc mélangé aux polyphénols qui permettrait d’avoir des effets bénéfiques. Selon le docteur Ivana IvanovićBurmazović, il est même possible que dans le futur on trouve dans le commerce du chocolat vendu avec du zinc qui y a été ajouté. Mais en attendant, où peut-on trouver du zinc pour donner un gros coup de boost à sa santé ?

Et bien si le chocolat contient des polyphénols, les noix de cajou quant à elle contiennent beaucoup de zinc ! En effet, on peut compter 5,8mg pour 100 grammes de noix de cajou. Cela en fait un allié de taille pour le chocolat, sans compter bien sûr qu’en terme de goût le chocolat est souvent excellent avec quelques noix de cajou. Au lieu de prendre des suppléments de zinc, on peut donc plutôt choisir de manger des aliments complètement naturels !

On retrouve en effet du zinc dans les amandes (3,1 mg pour 100 grammes), les noix du Brésil (4,1 mg pour 100 grammes), mais aussi les noisettes (2,5 mg pour 100 grammes). S’il vous en manquait une, nous venons de vous donner une excellente occasion de continuer à manger du chocolat ! Veillez en revanche à ne pas abuser de ce dernier qui peut se révéler catastrophique pour votre santé et votre poids à trop forte consommation !