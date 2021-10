N’oubliez pas les paroles : Caroline passe désormais au rang de la deuxième plus grande Maestro de toute l’histoire de l’émission !

Caroline n’en a pas fini de battre des records. La jeune femme a remporté sa 55ème victoire devant Manon le mercredi 20 octobre dernier. Ainsi, Caroline devient la numéro 2 au classement des plus grands Maestros de N’oubliez pas les paroles animée par Nagui. Apprenez-en davantage dans la suite.

Caroline enchaîne les succès depuis plusieurs semaines

Ça fait maintenant un mois que Caroline a débarqué sur le plateau de N’oubliez pas les paroles. La jeune femme de 28 ans cumule semaine après semaine des victoires au point de s’immiscer dans le classement des Masters. Le mercredi 20 octobre dernier, Romain a essayé de la faire descendre de son nuage.

Malheureusement pour ce dernier, il a rencontré une Caroline coriace devant lui. Cela a d’ailleurs été le cas pour moult challengers. Certes, on peut toujours retenir la bonne humeur semée par Romain au sein du public lors de son passage. Même Nagui et les internautes ont été emportés de rire.

Face à Romain, Caroline a alors embarqué une quatrième victoire, faisant grimper ainsi sa cagnotte à 411 000 euros. De façon plus précise, la jeune femme est donc passée au rang de la deuxième plus grande et meilleure maestro que l’émission ait connu.

Par ailleurs, Manon a également voulu s’essayer à son tour pour détrôner celle qui enchaîne les victoires dans N’oubliez pas les paroles. Pas de chance, puisqu’elle a aussi essuyé un piteux échec. Caroline demeure donc la deuxième plus grande maestro mais cette fois, avec 55 victoires à son compteur.

Caroline juste derrière Margaux

La réussite et le titre de Caroline ont été très acclamés par les internautes. De nombreux messages ont bombardé les réseaux sociaux, tous félicitant la jeune femme. Néanmoins, il ne faut pas oublier de souligner que la place de championne des maestros est toujours détenue par Margaux. À la suite de ses 59 victoires engrangées en février 2020, elle avait été sortie du jeu avec près de 543 000 euros de gains. Le 26 octobre prochain, on la verra prendre part à l’édition 2021 du Tournoi des Masters. Beaucoup espèrent qu’il y aura peut-être un affrontement entre les deux championnes dans un futur proche.

À propos de N’oubliez pas les paroles

N’oubliez pas les paroles est un jeu que nous propose France 2. Il se déroule entre 18h50 et 19h50. Avec un principe très simple et presque comparable à un Karaoké, il demande à des amateurs de chanter une chanson improvisée. Ces derniers sont accompagnés par un orchestre, et les participants peuvent s’aider par les paroles qui passent sur un écran.

La seule complexité du jeu, c’est de parvenir à retrouver les paroles du titre dès l’instant où le texte ne défile plus. Depuis 2008, Nagui est vautré dans le fauteuil de l’animateur de l’émission. Notons que cette dernière s’est scindée en deux parties depuis novembre 2013. On retrouve ainsi le premier numéro à 18h50 tandis que le second est diffusé à 19h50.