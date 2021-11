Lara Fabian : La chanteuse laisse apprécier de rares clichés de sa fille Lou âgée de 13 ans… C’est magnifique !

Durant de nombreuses années, Lara Fabian a régalé ses plus grands admirateurs. Aujourd’hui, c’est plutôt de leurs papilles qu’elle prend du plaisir à s’occuper. Dans ce sens, la chanteuse de 51 ans va bientôt sortir son livre, Je passe à table. Pour l’occasion, elle a décidé de publier une petite vidéo sur son compte Instagram dans laquelle figure sa fille Lou. La publication de la chanteuse est loin d’être passée inaperçue aux yeux de sa communauté. On vous en dit plus dans la suite.

Lara Fabian est toujours dans des projets porteurs

Après près de 30 ans de carrière, Lara Fabian a toujours de quoi faire parler d’elle. Les téléspectateurs la retrouvaient en tant que coach pour la première fois dans l’émission The Voice(2020). Elle n’avait d’ailleurs pas eu du mal à s’illustrer. En effet, un an plus tôt, elle avait déjà été sollicitée dans la version québécoise du jeu. La bienveillance et la sensibilité de la célèbre chanteuse ont attristé certains fans du programme à l’annonce de son départ juste après une saison. Toutefois, cette pause lui a permis de débuter une autre expérience télévisuelle au Québec.

Ainsi, après avoir disparu des écrans pendant pratiquement neuf ans, la chaîne TVA a relancé la Star Académie sur son canal. Cette fois, c’est Lara Fabian qu’on retrouvait en tant que directrice d’école. La chanteuse était énormément ravie de pouvoir découvrir des talents et de partager les nombreuses connaissances à son actif. C’est en tout cas ce que pouvaient traduire ses déclarations sur son compte Instagram avant le grand retour de l’émission.

Dans son rôle de directrice, la chanteuse a très vite fait le pas de signer pour une nouvelle édition. Toutefois, avant de se retrouver en compagnie de ses chaleureux élèves, c’est un tout autre challenge que Lara Fabian a relevé. Il semblerait bien que la chanteuse soit également très habile derrière les fourneaux. Elle a donc souhaité partager ses bonnes recettes et délicieuses histoires suivant les plats à travers un livre intitulé Je passe à table.

Une vidéo pour annoncer son livre

C’est à travers une vidéo que la femme de Gabriel di Giorgio a annoncé la nouvelle. Dans Je passe à table, la chanteuse se livre de façon inédite. Elle dévoile dans le livre plusieurs anecdotes qu’elle n’avait jamais révélées à qui que ce soit. Les fans de la chanteuse retrouveront dans Je passe à table des recettes de cuisine qui lui tiennent énormément à cœur. En bonus, ce sera le moment de découvrir des photos exclusives provenant de ses archives personnelles.

Les internautes émerveillés par la fille de Lara Fabian

L’appétit des fans est presque déjà comblé par les images publiées par la chanteuse. En effet, dans la vidéo partagée par Lara Fabian pour exposer son livre, on aperçoit Lou, sa fille, à plusieurs reprises. L’adolescente de 13 ans née des amours de la chanteuse avec Gerard Pullicino est très complice avec sa mère. Que ce soit en cuisine, à table et même dans les jardins, mère et fille ne se lâchent pas d’une semelle.

Des commentaires élogieux n’ont pas manqué de pleuvoir sous la publication. « ‘’Lou est devenue une magnifique jeune fille’’ ; ‘’Sa fille Lou est si belle’’ ; ‘’Quelle magnifique famille’’ », pouvait-on lire. À voir les sourires identiques qui illuminaient leurs visages, il n’y a pas de doute que la famille savoure un véritable bonheur.