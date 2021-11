Lââm en deuil : La chanteuse a perdu son mari Robert Suber… Toute la communauté de la chanteuse est de cœur avec elle !

La perte d’un être cher est une situation bouleversante et dévastatrice. La chanteuse Lââm sera du même avis après que son mari le DJ Robert Suber ait rendu l’âme. Le couple était proche de souffler sa 25eme bougie de mariage. On vous en dit plus dans la suite.

Lââm frappée de plein fouet par la perte tragique de son mari

Dans la soirée du mardi 2 novembre dernier, la chanteuse Lââm annonçait avec grand désarroi la mort du DJ Robert Suber son mari. Pour annoncer la nouvelle sur son compte Instagram, la célèbre chanteuse a publié une série de photos accompagnées d’un message poignant. « Mon mari pour toujours. Rip Suber My Love », a-t-elle posté.

Sur les clichés en noir et blanc, on la retrouve aux côtés de Robert avec qui elle a passé plusieurs longues années. En effet, le point le plus marquant de l’histoire, c’est que le couple s’apprêtait à fêter ses 25 ans de mariage. La candidate qui a récemment été éliminée de l’émission Danse avec les stars saison 11 a également ajouté : « Notre mariage funky…Rip to my king, my beautiful husband. Mon mari jusqu’à ma mort ». Son message a été accompagné de nombreux smileys, pour illustrer les tristes émotions qui la traversaient.

Robert Suber est mort sous les yeux de son épouse

Certes, la cause du décès n’a pour l’instant pas été confirmée officiellement. Cependant, la chanteuse évoque un cancer du pancréas qui a sévèrement atteint son mari. Selon ses propos, Robert serait passé par d’horribles souffrances pendant presque un mois. Pour Lââm, même Dieu ne serait pas capable de la consoler. La chanteuse a visiblement assisté impuissante à la mort progressive de celui qu’elle aimait tant.

« Dieu peut me consoler ? Il n’a rien fait pour sauver mon pauvre mari. Où il a souffert le martyre d’un cancer du pancréas, a vomi ses excréments pendant 26 jours dans de terribles souffrances horribles à attendre sa mort tout maigre. Où on voyait ses os. Et où je l’ai vu mourir devant moi impuissante », déclarait-elle. Plus loin, Lââm est convaincu que Dieu ne fait rien pour les bonnes personnes. L’interprète de Petite sœur compte plutôt sur ses amis et sa famille pour la soutenir dans cette épreuve.

Lââm décrivait son défunt mari comme l’homme idéal qu’elle a rencontré

Dans une interview accordée à Closer il y a quelques années, la chanteuse décrivait son époux comme l’homme parfait. Robert avait tout ce qu’elle voulait. Beau et drôle, ce dernier était non seulement fidèle, mais également honnête. D’ailleurs, la chanteuse soulignait à l’époque qu’elle ne pourrait pas vivre sans cet homme qui lui a tant offert.

Malgré les nombreuses années de mariage, le couple a toujours su garder la flamme de leur amour. C’est en tout cas ce qu’il fallait comprendre des propos de la Lââm. Le plus touchant, c’est que la célèbre artiste a souligné qu’elle devait à Robert 70% du succès qu’elle a rencontré dans sa carrière musicale. Ils se sont mariés sans argent, au point où elle avait décrit leur mariage comme le plus ‘’pauvre de France’’. Aujourd’hui endeuillée, Lââm ne cache pas son sentiment d’avoir tout perdu en souhaitant que son roi repose en paix.