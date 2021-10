Jean-Luc Reichmann : L’animateur publie des clichés rétro de lui, et choque les internautes… Il y avait de quoi les avertir !

C’est avec un avertissement que Jean-Luc Reichmann a fait sa publication ce dimanche 10 octobre 2021. Il faut dire que les images qu’il a mises en ligne sur son compte Instagram étaient très surprenantes et surtout très drôles. Il s’agissait de ses 1ers pas dans le monde du cinéma. L’animateur était apparu quelques minutes dans un film culte bien connu.

Jean-Luc Reichmann est connu pour être un homme sympa et drôle, mais également très farceur. D’ailleurs, les téléspectateurs se régalent chaque jour dans son émission les 12 coups de midi sur TF1. Toujours prêt pour rire et faire le pitre, l’animateur sait mettre à l’aise ses candidats. Aussi, avec ou sans candidats, il sait faire sourire ses abonnés.

Notons que ce n’est pas seulement à la télévision que Jean-Luc Reichmann se lâche. Sur son compte Instagram, les nombreux fans qui suivent le compagnon de Nathalie Lecoultre, se délectent régulièrement de ses habitudes souvent rigolotes. Pour voir un Jean-Luc Reichmann sérieux, c’est quand il enfile son costume d’acteur. En effet, en plus d’être animateur de télévision, il est également acteur. Le film dans lequel il s’est fait connaître le plus est Léo Mattéï. Il s’agit d’une série d’enquêtes qu’il a co-réalisé avec sa compagne, qui est une réalisatrice.

Pour avoir pu développer son talent d’acteur, Jean-Luc Reichmann a dû faire ses débuts quelque part comme tout le monde. Puisqu’il est très attaché à sa communauté sur les réseaux sociaux, il a décidé de partager des images et vidéos de lui bien plus jeune. Ces derniers appartiennent à une série culte dans laquelle il est apparu en à peine quelques minutes. Cela s’est passé ce dimanche 10 octobre 2021, et prévenant, il a mis en garde ses chers abonnés avec un : « ATTENTION IMAGES CHOQUANTES ‼ » une mise en garde absolument nécessaire pour ce qui allait suivre.

Jean-Luc Reichmann vieillit comme du bon vin d’après les internautes

Envie de savoir à quoi ressemblait Jean-Luc en 1991 ? En tout cas, les internautes le savent maintenant. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les images dévoilées ne rendent pas du tout justice à l’animateur. En ces années, Jean-Luc Reichmann a eu l’un de ses premiers rôles à la télévision. Jusque-là, il avait été recalé plusieurs fois dans des castings, mais cette fois il fût accepté.

Il devait alors jouer dans la série policière Navarro. Dans la séquence, il apparaît dans un look typique qui n’existe plus aujourd’hui, avec un révolver au point. Il menace Navarro avec, et celui-ci le tue aussitôt. En légende, il explique avec dérision, que c’est le jour où Roger Hanin, alias inspecteur Navarro, l’a tué. Les internautes se sont alors déchaînés avec beaucoup d’humour.

La coupe de cheveux surtout a particulièrement attiré l’attention, tellement elle était improbable. Cependant, nombreux étaient ceux qui ont affirmé que Jean-Luc Reichmann est bien mieux maintenant. Plus canon, vieillit comme du bon vin, …l’animateur selon ses abonnés, a gagné en vieillissant. Un beau compliment surtout que cela n’est pas évident pour tout le monde.