Danse avec les stars : Le duo formé par Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme fond en larmes sur le plateau… Ils semblent également très complices !

Le comédien Jean-Baptiste Maunier fait des merveilles sur le plateau de Danse avec les stars. Également chanteur, il a la chance de pouvoir compter sur le soutien de ses proches. Il a d’ailleurs reçu pendant les répétitions, un message très émouvant de son père. Il n’a pas pu retenir ses larmes, et sa partenaire Inès Vandamme non plus.

Jean-Baptiste Maunier reçoit une surprise très touchante lors des répétitions de Danse avec les stars

La nouvelle saison de Danse avec les stars a débuté depuis trois semaines. Parmi les participants toujours en lice, on retrouve le chanteur et comédien Jean-Baptiste Maunier. L’homme âgé de 30 ans et père d’un enfant de 2 ans, continue à donner le meilleur de lui-même.

Avec son binôme Inès Vandamme, ils se surpassent afin de remporter la victoire. Ils s’entraînent régulièrement comme tous les autres participants d’ailleurs. Toutefois, tous n’ont pas la chance de recevoir un message émouvant de la part de leurs parents. En effet, lors des répétitions, Jean-Baptiste Maunier reçoit un message vidéo de son père.

Il était non seulement surpris, mais aussi très touché par cette attention. Cet extrait des répétitions a été filmé, et sur la vidéo, on peut le voir écouter attentivement le message de son père. Ce dernier lui exprime toute sa fierté et le félicite pour l’homme qu’il est devenu. Il l’encourage aussi à donner son maximum pour faire également la fierté de son petit garçon. Bien sûr, il lui rappelle aussi que quelle que soit l’issue de la compétition, il sera toujours fier de lui.

A la fin de la vidéo, Jean-Baptiste Maunier n’a pas pu s’empêcher de verser des larmes. Il était profondément touché par ces mots de son père. C’était un moment plein d’émotions qui n’a laissé personne indifférent.

Inès Vandamme fond aussi en larmes

Suite au message du père de son binôme, Inès Vandamme a aussi versé sa petite larme. Elle n’a pas su contenir son émotion. Cela prouve bien la complicité qui règne au sein du duo. Elle trouve que Jean-Baptiste Maunier et son père sont tous les deux très touchants. Après son commentaire, elle enlace chaleureusement son binôme pour le réconforter. Suite à cela, le chanteur déclare qu’il est temps de se concentrer à nouveau sur la danse. C’est donc les yeux rougis qu’ils reprennent les répétitions pour se préparer à la suite de la compétition.

Lors du prime qui s’est déroulé le 1er octobre, le duo a dansé une valse sur le titre de Claudio Capéo, Riche. Le thème abordé était l’amour filial. On peut donc présumer que c’est pour son fils et pour son père que Jean-Baptiste Maunier a offert cette prestation.

Espérons que comme son père le lui a conseillé, il pense avant tout à prendre du plaisir. Finalement c’est le plus important lors d’une compétition. La suite nous dira si en plus des bons moments passés sur le plateau, il aura la chance d’être l’heureux vainqueur de cette saison de Danse avec les stars.