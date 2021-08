Vacances en août : les spots à ne pas rater en week-end avant la fin de l’été

C’est désormais un fait : l’été est bel et bien là et dans de plus en plus de régions en France, on annonce que le beau temps devrait enfin se faire voir. En effet, il se trouve que l’on a pu avoir des difficultés à pouvoir profiter pleinement de cet été et cela peut dans de nombreux cas de figures provoquer de très grosses difficultés. Mais à l’heure où on aurait pu penser que les français les plus démunis n’auraient pas pu partir, on a pu constater que des bons plans étaient encore disponibles et vous auriez vraiment tort de ne pas en profiter, c’est le moins que l’on puisse dire.

Pour cela, pas besoin de faire des centaines de kilomètres ou encore de vous rendre à l’étranger, d’autant plus qu’avec les restrictions sanitaires cela risque d’être assez difficile ! En revanche, nous vous recommandons plutôt de partir dans nos belles régions en France qui regorgent de très beaux paysages et de belles opportunités à ne pas rater. En effet, vous auriez vraiment tort de vous en priver, d’autant plus que les paysages sont parfois à couper le souffle. Enfin, partir dans une région en France est aussi une belle occasion pour vous de soutenir l’économie française qui a pu énormément souffrir cette année 2012 : de plus en plus de restaurants et de lieux touristiques ont même parfois été contraints de fermer leurs portes ou bien de s’adapter avec des contraintes assez difficiles à trouver…

Des vacances à bas prix pour tous les français

Si vous n’avez que peu de moyens, alors les régions qui suivent devraient pouvoir vous faire plaisir et vous pourrez enfin en profiter pleinement sans vous ruiner ! Néanmoins, nous ne pourrions que vous recommander de suivre l’actualité si vous souhaitez partir, car il est possible que le « plan blanc » soit déclenché à tout moment, comme on a pu le voir il y a tout juste quelques heures. Pour le reste, voici notre sélection des plus belles régions en France qui vous offriront un excellent rapport qualité/prix !

Les Alpes du Sud pour grimper au sommet

Si vous souhaitez découvrir des paysages vraiment dingues, alors nous ne pourrions que vous recommander de partir dans les Alpes du Sud : cette région regorge de très beaux paysages et surtout vous allez enfin retrouver la fraîcheur dans un été qui peut parfois être assez difficile à vivre… Mais surtout, en vous rendant sur place, vous pourrez payer vos vacances bien moins cher que dans d’autres grandes régions !

Le centre de l’Auvergne et ses volcans

Et si vous décidiez de partir en Auvergne pour pouvoir vous changer les idées ? En effet, avec de très beaux villages et des randonnées à couper le souffle, vous ne manquerez aucune occasion de vous faire plaisir. De plus, la cuisine locale avec ses fromages et ses charcuteries vous donneront envie de rester sur place pendant tout le reste de l’année.

La Bretagne pour changer d’air

Si vous habitez à tout juste quelques heures de la Bretagne, alors nous vous recommandons de vous rendre sur place : entre la fameuse forêt de Brocéliande ou encore certaines villes mythiques comme par exemple Saint Malo, vous aurez enfin l’opportunité de découvrir cette superbe région française qui regorge d’endroits tous plus dingues les uns que les autres…