Alerte job de rêve aux États-Unis : des milliers d’euros pour passer six mois dans de magnifiques parcs

Cette offre d’emploi a beaucoup fait parler aux États-Unis tant elle est surprenante. Et des milliers de personnes ont postulé pour espérer être l’heureux ou l’heureuse élu.e. Le producteur de bière Michelob ULTRA a frappé fort lorsqu’il a fait part de sa volonté de trouver un nouveau CEO (Chief Exploration Officer, soit Chef des Explorations). Si cela ne vous dit rien comme fiche de poste, sachez que le but est simple : arpenter pendant six mois les plus beaux parcs naturels américains dans le but d’offrir les plus belles photographies de ces somptueux paysages.

Le candidat devra apprécier et respecter les grands espaces

Pour participer, il faut s’y connaitre en photographie et vidéo. Une expérience dans le domaine était logiquement demandée car indispensable au vu du travail demandé. Il est évidemment demandé aux candidats d’apprécier et respecter les grands espaces, sans oublier d’avoir un solide sens de l’orientation. « Vous en aurez besoin si le GPS cesse de fonctionner » ironise le communiqué de l’offre d’emploi.

Le candidat choisi devra prendre le volant d’un camping-car pour son road-trip, et ce dernier sera équipé de sa propre salle de bain, d’une douche, et d’une cuisine. Les frais d’essence seront évidemment pris en charge par l’entreprise. Ce voyage pourra se faire seul, mais vous pouvez également choisir de partir avec quelqu’un, ou même avec un animal si vous ne souhaitez pas (ou ne pouvez pas) vous séparer de votre chien ou de votre chat. Et ce n’est pas tout. Si cette annonce a fait le buzz, c’est pour sa rémunération. Pour six mois de voyage (et de travail, évidemment), l’entreprise rémunère 50 000 dollars, soit environ 42 000 euros.

Les candidatures sont closes

Jusqu’au 30 septembre dernier, toutes les personnes qui se reconnaissaient dans cette annonce et qui étaient âgées de plus de 21 ans (et possédant le permis de conduire) pouvaient donc postuler. L’entreprise a en tout cas joui d’un joli buzz avec cette annonce qui a fait le tour du monde. Les candidatures priorisées seront sans doute celle des américains. Avec la crise du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde, vous savez qu’il est déconseillé de voyager. Les français sont invités à rester dans leur pays et ne pas se rendre à l’étranger, et encore moins aux États-Unis où le virus est particulièrement virulent. Pour rappel, il a déjà contaminé plus de 7,5 millions de personnes. Plus de 211 000 d’entre elles sont décédées.

Les annonces de jobs de rêve qui ont fait le buzz

Ce n’est pas la première fois qu’une annonce de ce genre fait le tour d’internet et des réseaux sociaux. De nombreux entreprises ont réussi à faire parler d’elle en proposant des emplois presque trop beaux pour être vrais.

En 2009 par exemple, l’office du tourisme australien proposait de devenir gardien de l’île d’Hamilton, située au coeur de la barrière de corail. Plus de 35 000 personnes à travers le monde avait postulé, en espérant gagné les 78 000 euros promis. En échange, l’heureux élu devait se balader sur les plages de l’île, vivre dans une grande maison équipée d’une piscine et explorer les fonds marins. Il devait également alimenter une blog avec des photos et vidéos. Nous sommes d’accord, il existe bien des métiers plus pénibles.

En Australie encore mais en 2013 cette fois-ci, l’office du tourisme proposait six postes complètement fous. Pour participer, il fallait avoir entre 18 et 30 ans et la rémunération est incroyable : 100 000 dollars pour six mois de travail. Et quel travail ! L’office du tourisme recherchait un Social Party reporter (autrement dit quelqu’un qui testerait les clubs et danserait), un Aventurier de l’outback, un Guide Ranger (notamment sur les plages), un Garde nature (travailler avec les dauphins), un Photoreporter Lifestyle (prendre des photos) et un Explorateur gastronomique (chargé de goûter des plats locaux).

Bien des offres qui donnent envie de tout quitter pour une nouvelle aventure en échange d’une belle somme d’argent. Regardez bien sur internet, de nouvelles offres de ce type devrait arriver encore dans les mois à venir, en espérant que nous sortiront bientôt de la crise du coronavirus pour pouvoir voyager à nouveau…surtout si c’est pour être payé pour cela !