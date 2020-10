Vacances de la Toussaint : et si les déplacements étaient limités pendant vos congés ?

Après les inquiétudes concernant les vacances d’été, ce sont celles de la Toussaint qui sont au cœur de toutes les préoccupations.

En effet, avec la situation liée au coronavirus, nous pourrions avoir quelques mauvaises nouvelles à cause des déplacements.

Deux hypothèses seraient pour l’instant sur la table à savoir des déplacements limités ainsi qu’un reconfinement pour les vacances de Noël. Les Français ont des craintes et il suffit de regarder les réseaux sociaux pour constater que les inquiétudes ne cessent de prendre de l’ampleur.

En Italie, on a embauché 15 000 « personnel médical », en France on demande aux hospitaliers de se préparer à renoncer à leurs vacances de la Toussaint.

La7ème puissance mondiale n’a honte de rien. Ce n’est pas de la gestion de crise sanitaire , c’est de l’exploitation. — Daenerys (@daenerys_v076) October 3, 2020

Une fin d’année problématique à cause du coronavirus ?

Les Français pensaient que la situation avait pu s’améliorer, mais cela ne sera pas forcément le cas dans certaines régions. En effet, les chiffres avancés par les autorités compétentes sont clairement inquiétants. Nous avons une hausse des contaminations avec plus de 10 000 nouveaux cas toutes les 24 heures depuis plusieurs semaines. Par conséquent, des mesures drastiques ont été prises avec la fermeture des restaurants et des bars à Marseille.

Olivier Véran ne souhaite pas prendre de décisions pour les vacances de la Toussaint puisqu’il est encore trop tôt .

. Ce sont nos agissements d’aujourd’hui qui auront une répercussion sur la fin du mois d’octobre.

Le ministre est toutefois formel, car si des mesures ne sont pas prises, les capacités pour la réanimation seront atteintes le 13 octobre.

Il estime que la situation sera très difficile début novembre si la situation n’est pas freinée.

Covid-19 : vers des déplacements limités aux vacances de la Toussaint et un reconfinement avant Noël ? https://t.co/bO4mz5VSHV — Dover63 (@Dover63A) September 30, 2020

Dans l’immédiat, le reconfinement généralisé ou local n’est pas envisagé, mais il n’est pas mis de côté pour autant que ce soit pour les vacances de la Toussaint ou Noël. Si toutefois le contexte sanitaire devait être encore plus problématique, les Français pourraient avoir finalement les mêmes restrictions que celles identifiées à la sortie du confinement. De ce fait, ils sont inquiets, car le périmètre des 100 km pourrait-il revenir sur le devant de la scène ?

Le confinement est le plus redouté pour les vacances

Que ce soit pour la Toussaint ou Noël, les Français redoutent surtout le reconfinement. Ce dernier concernerait peut-être que les régions les plus touchées comme le sud de la France ou encore la région parisienne. Il ne faut pas oublier que certains départements sont en rouge et en alerte, ce serait peut-être les premiers à être visés par une telle restriction. Dans tous les cas, il faut être vigilant dès maintenant pour éviter le plus possible un reconfinement pour les vacances de la Toussaint ou Noël.

Avec les rassemblements familiaux pour la fin de l’année, cela pourrait être problématique. En effet, nous savons que les contaminations ont souvent lieu dans le contexte familial, d’où l’intérêt d’être aussi vigilant avec vos proches.

N’oubliez pas de respecter les consignes du gouvernement, à savoir ne pas oublier le port du masque, respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.