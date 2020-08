« Village préféré des Français » : C’est l’Alsace qui est la grande gagnante du concours

C’est un petit village du Bas-Rhin, au nord de Strasbourg, qui a remporté le titre tant convoité du village préféré des Français. Avec ses 652 habitants, ses maisons blanches à colombages des 18e et 19e siècles, couvertes de toits à pans coupés, ses géraniums aux fenêtres et son clocher en grès de rose, Hunspach a conquis le cœur des Français. Après une période difficile, la France est revenue au centre de l’attention, de quoi ravir Stéphane Bern, présentateur vedette de l’émission. « J’ai le sentiment qu’avec le confinement les Français ont redécouvert les joies du village, où l’on ressent moins d’angoisse et davantage de solidarité. »

Village n°6/14 : Hunspach Classée parmi les plus beaux villages de France, la cité d'Hunspach se distingue par la richesse de son patrimoine. ⤵️ Votez pour votre #villageprefere ▶ https://t.co/lHRR5SNon6 pic.twitter.com/7bzISKa5tK — Le Village Préféré (@villageprefere) March 8, 2020

Pour la 9e édition de l’émission présentée par Stéphane Bern sur France 3 c’est donc le village d’Hunspach, situé à proximité du parc naturel régional des Vosges du Nord qui a remporté le concours de France Télévision. Une troisième victoire pour la région Grand-Est depuis la création de l’émission en 2012, après Eguisheim en 2013 et Kaysersberg en 2017 (Haut-Rhin). Après des mois de préparations, cette reconnaissance symbolique a rendu très fière Sylvie Heiby, adjointe au maire, interrogée en fin d‘émission : « J’y crois pas, c’est pas possible, mais on y est ! » Un plaisir pas forcément partagé par certains internautes, agacés de voir une nouvelle fois la région Grand-Est en tête d’affiche.

14 villages en lices, un vainqueur

Pour cette édition, 13 autres villages de France métropolitaine et d’outre-mer étaient en lice pour se disputer le titre de village préféré des Français en 2020. Les téléspectateurs, qui ont pu voter pour leur village préféré par téléphone ou en ligne, du 27 février au 19 mars 2020, ont donc élu Hunspach juste devant Les Anses-d’Arlet, commune de la Martinique. Hunspach succède à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), gagnant de l’édition 2019, où a été tournée l’élection 2020. Découvrez le palmarès de cette édition 2020 :

Hunspach (Grand-Est) Les Anses-d’Arlet (Martinique) Ménerbes (Provence-Alpes-Côte d’Azur) Pont-Aven (Bretagne) Pierrefonds (Hauts-de-France) Batz-sur-Mer (Pays de la Loire) Trôo (Centre Val de Loire) Montpeyroux (Auvergne-Rhône-Alpes) Montfort-l’Amaury (Île-de-France) Chablis (Bourgogne Franche-Comté) Aubeterre-sur-Dronne (Nouvelle-Aquitaine) Saint-Bertrand-de-Comminges (Occitanie) Giverny (Normandie) Cargèse (Corse)

Des retombées économiques

Grâce à cette émission, les 14 villages sélectionnés pour l’émission et en particulier Hunspach auront sans doute le plaisir de découvrir les répercussions d’une telle visibilité. Pour le vainqueur surtout, c’est une augmentation du nombre de visiteurs qui est à prévoir. En 2016 par exemple, Rochefort-en-Terre (Morbihan), nommé village préféré des Français a vu le nombre de touristes passer de 600 000 à 1 million par an. Une recrudescence qui s’explique notamment par la beauté du village, mais aussi par les personnes qui le représentent selon Stéphane Bern. « La vraie richesse de ces territoires ce sont aussi les gens qui y vivent et qui y travaillent. On valorise les territoires en montrant le patrimoine matériel, avec les bâtisses, et immatériel comme les spécialités locales. »