Nathalie Andreani – Nouvelle photo incroyable ou elle en dévoile beaucoup trop sur Instagram !

Vous avez découvert Nathalie Andreani il y a plusieurs années dans Secret Story.

A l’époque, elle était avec Vivian Grimigni, deux fois moins âgé qu’elle.

C’était d’ailleurs leur secret dans l’émission de télé-réalité où elle se faisait passer pour la mère de Vivian. Ils ont d’ailleurs respectivement fini 3ème et 4ème.

Nathalie a ensuite participé aux Anges et a fini dans La Villa des Cœurs Brisés en 2016.

Depuis, la belle brune de 49 ans a bien changé et elle assume totalement ses nouveaux choix de vie ! C’est dans une interview accordée à Sam Zirah qu’elle dévoile ce qu’elle fait réellement.

Nathalie Andreani : son nouveau métier qui donne chaud à ses abonnés

« À Secret Story j’étais la maman de Vivian. Je cachais vraiment ce côté sexy. Quand je suis rentrée dans Les Anges j’étais en couple.

Et La Villa des Coeurs Brisés c’est quelque chose de très romantique, très soft. J’ai commencé à faire des partenariats de lingerie pour certaines marques. J’ai été très critiquée. »

Mais elle n’a pas pris en compte les remarques de ses détracteurs et a décidé de s’inscrire sur un site dédié aux photos et vidéos de charme. « Un jour j’ai passé le cap je me suis inscrite sur un site. J’ai commencé très soft, uniquement en lingerie.

Puis le temps passe et un jour tu commences à montrer tes seins, à montrer ton fessier, à te montrer nue. Puis tu commences à faire des vidéos. Mais je tiens à dire que je ne fais rien de sale. Vraiment ça reste des jolies choses. J’ai aussi des femmes qui viennent pour s’inspirer. Il y a plein de choses. »

Assumant totalement être une cougar, elle se qualifie elle-même d’escorte virtuelle. Mais tout se passe uniquement derrière un ordinateur, Nathalie Adreani ne voit pas ses « clients » bien qu’ils aimeraient…

« Les gens, pour passer une nuit avec moi, me proposent jusqu’à 50 000 euros. Chose que je refuse tout le temps. » s’est-elle confiée à ce sujet.

Nathalie Andreani : sa rencontre avec Nacca des Marseillais

Elle continue de développer son activité et souhaite même ouvrir son propre site pour être totalement indépendant. Elle souhaite également que plusieurs candidates de télé-réalité la rejoignent dans sa démarche.

Mais pour rester au top, Nathalie continue de sculpter son corps. Elle fait énormément de sport pour conserver son physique de rêve. En toute logique, elle est devenue l’égérie de la salle de sport Vita Liberty France. Et c’est grâce à ça qu’elle a rencontré le Marseillais Nacca !

En effet, il est également égérie de cette marque de sport et ils ont fait un shooting ensemble. On se demande donc si les deux candidats de télé-réalité sont allés plus loin qu’un simple shooting… et Nathalie nous donne la réponse !

« On ne se connaissait absolument pas. Moi je suis égérie de cette marque depuis cinq ans et lui il est arrivé et on a fait un shooting photo ensemble sur Marseille. Nacca est charmant, c’est un très joli garçon mais il ne s’est rien passé ». Et heureusement pour le jeune homme, sinon sa chérie Eloïse (Les Marseillais) se sentirait trahie et les tourtereaux se sépareraient de nouveau !