Marine El Himer explique pourquoi elle n’est plus avec Benjamin Samat ! Elle le traite de vicieux !

Les internautes ont appris, cet été, avec une certaine stupeur le rapprochement entre Marine El Himer et Benjamin Samat. Si les deux candidats ont déjà partagé une brève relation par le passé, ils étaient choqués par cette nouvelle puisque, entre temps, le jeune homme a trompé sa petite-amie Alix avec Océane pendant le tournage des Marseillais aux Caraïbes. Or, Océane est la soeur jumelle de Marine. La diffusion des épisodes des Marseillais vs Le reste du monde nous donne l’occasion d’en apprendre plus sur ce curieux rapprochement.

Marine voulait se venger de Benjamin

Avant sa participation au tournage, Marine ne mâchait pas ses mots au sujet de Benjamin. Et on peut la comprendre. Très proche de sa soeur, elle avait été très attristée de la voir si mal après sa courte relation avec le jeune homme. En participant aux Marseillais vs Le reste du monde, elle avait donc fait une promesse à Océane : se venger ! Son but était de se rapprocher du jeune homme pour ensuite lui briser le coeur, comme il avait pu briser celui de sa soeur jumelle. Mais Marine s’est faite prendre à son propre jeu. Si elle s’est en effet rapprochée du jeune homme, elle a vite oublié ses motivations premières.

Et après quelques jours de tournage, les deux candidats se sont embrassés et ont officialisé leur relation devant les autres candidats. Mais l’ombre d’Océane plane sur le couple et les deux amoureux ont peur de la voir rejoindre l’aventure. Nous pouvons vous dire en attendant la diffusion de ce passage très attendu que cela n’a pas cassé la complicité des soeurs jumelles et qu’Océane s’est finalement mise en couple avec Paga pendant le tournage.

Une relation qui ne dure pas après le tournage

Sitôt le tournage terminé, les internautes ont découvert que Marine se trouvait chez Benjamin. Leur relation semblait donc tenir, mais cela n’a duré qu’un temps. C’est Benjamin qui a décidé d’officialiser cette rupture en répondant en story au commentaire d’un internaute qui s’étonnait de voir Marine aimer les publications de son ex, Benoit Paire. Benjamin avait alors répondu que Marine était désormais célibataire – tout comme lui – et qu’elle faisait donc ce qu’elle souhaitait. Et aujourd’hui, c’est Marine qui apporte quelques clarifications au sujet de cette rupture.

« Après le tournage, je suis allée chez lui à Marseille et j’ai vu que son train de vie ne me correspondait pas du tout (…) Je le comparais à ma dernière relation avec qui j’étais épanouie, souriante, plus moi-même alors que lui, est beaucoup basé sur son image, sur son apparence. Il ne me faisait pas rire. On n’avait pas le même humour. On n’était pas fait pour être ensemble, tout simplement. Je n’étais pas épanouie, je n’étais pas à l’aise alors qu’en tournage, j’étais bien avec lui. »

Marine traite Benjamin de vicieux

Marine affirme qu’elle est à l’origine de la rupture du fait d’un quotidien qui ne lui allait pas. Et elle n’hésite pas à clasher le jeune homme qui ne serait plus célibataire. Des rumeurs indiquent en effet qu’il entretiendrait actuellement une relation avec Maddy, eux qui sont tous les deux à Dubaï en ce moment et qui s’affichent sur les réseaux sociaux :

« Ce n’est pas que j’ai joué avec lui, c’est juste que ce n’était pas possible. On ne sortait pas beaucoup, bref ça n’allait pas. On dit que c’est moi la vicieuse parce que je l’ai quitté, sauf que moi je suis encore célibataire à l’heure actuelle. Je ne me suis mise avec personne. Sauf que lui va à Ibiza, il se met avec une fille, là il va à Dubaï, il se met avec une fille… Au final, qui était le plus vicieux ?« .

Marine El Himer ne semble en tout cas pas regretter sa décision. Officiellement célibataire comme elle l’indique, elle attend encore de trouver le grand amour. A quand une participation aux Princes et Princesses de l’Amour, mais en tant que princesse cette fois-ci ? Ce ne sera pas pour cette année en tout cas puisque le tournage a lieu actuellement, avec notamment Alix, l’ex de Benjamin.