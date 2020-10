Marine El Himer et Benoit Paire officiellement en couple ? La photo qui veut tout dire !

Marine El Himer aurait-elle du mal à tourner la page avec ses ex ? On connait tous ce sentiment et cette envie de poursuivre une histoire qui s’est terminée. Sous les yeux de centaine de milliers de téléspectateurs, la jeune femme est retombée dans les bras de Benjamin Samat avec lequel elle avait entretenu une relation trois ans en arrière. Et aujourd’hui, c’est avec un autre ex que Marine El Himer aurait décidé de revenir. On revient sur ses différentes histoires et on vous explique tout !

Marine et Benjamin : une deuxième chance à la télévision

C’est à la télévision que Marine El Himer et Benjamin Samat se sont rencontrés. C’était sur W9, dans Les Princes de l’Amour où la jeune femme était venue avec sa soeur jumelle, Océane. Benjamin avait finalement décidé de choisir Marine, et une brève histoire a commencé entre eux pour finalement se terminer. Le jeune homme est par la suite sortie avec Alix, avec laquelle il a entretenue une histoire d’amour pendant plus d’un an.

Trois ans plus tard, dans la cinquième saison des Marseillais vs Le reste du monde, Marine et Benjamin se retrouvent. Et s’ils plaisantent ensemble dès les premiers instants, la jeune femme est secrètement venue dans l’émission avec la volonté de se venger. Si Benjamin n’est en effet plus avec Alix, c’est parce qu’il l’a trompé avec Océane El Himer pendant le tournage des Marseillais aux Caraïbes. Dans les médias, Marine ne s’est pas montrée tendre avec le jeune homme, il n’était donc guère surprenant qu’elle souhaite venger sa soeur, qui a très mal vécu cette période.

Marine El Himer se fait avoir à son propre jeu

Mais voilà, les vieux sentiments ressurgissent et Marine finit par craquer à nouveau et tombe sous le charme de Benjamin. Après plusieurs jours d’aventure, ils officialisent par un baiser leur relation, tout en sachant qu’Océane risque de ne pas apprécier cette nouvelle. Et les internautes se sont régalés en découvrant mardi 20 octobre 2020 l’arrivée de la jeune femme dans l’aventure, et sa dispute avec sa soeur. Mais leur relation est plus forte que cela et tout va très bien entre elles désormais.

En revanche, on ne peut pas en dire autant de Marine et Benjamin. Leur relation n’a pas tenue après le tournage et ils ont finalement décidé de se séparer. C’est Benjamin qui a officialisé la nouvelle sur Instagram, en répondant à un internaute qui lui faisait remarquer que Marine aimait plusieurs publications de Benoit Paire sur Instagram. Ce à quoi le garçon a expliqué qu’ils étaient célibataires et qu’elle était libre de faire ce qu’elle souhaitait.

Marine et Benoit : le nouveau rapprochement ?

Après Benjamin Samat, la jeune femme serait-elle tombée à nouveau dans les bras d’un autre ex ? Il semblerait. Les anciens amoureux se sont en effet retrouvés et ont partagé tous les deux un restaurant à Cannes (La Môme) dimanche 18 octobre. Sans se montrer ensemble, ils ont cependant partagé des photos similaires. Cela n’a donc pas demandé un gros travail de réflexion aux internautes.

Marine leur a par la suite facilité encore plus le travail et taguant directement Benoit Paire dans sa story. En déplacement, il a demandé à Marine de garder son chien. De quoi convaincre un peu plus les internautes que Benoit Paire et Marine El Himer sont désormais en couple, à nouveau. De quoi espérer que le tennisman professionnel fasse prochainement une apparition dans une télé-réalité ? On adorerait, mais quelque chose nous dit qu’on peut toujours rêver.

De son côté, Benjamin Samat est également en couple. Après plusieurs jours de rumeurs, il a finalement officialisé sa relation avec Maddy, avec laquelle il partage de jolis moments de vacances à Dubaï. Tout va donc bien pour lui amoureusement parlant, tandis qu’il démarre une toute nouvelle vie aux Émirats arabes unis. Après s’être fait cambriolé, il a décidé de faire comme bon nombre de candidats de télé-réalité en déménageant à Dubaï. Il a ainsi rejoint la quasi-totalité de la famille des Marseillais, puisque Julien et Manon ont également acheté une maison là-bas.